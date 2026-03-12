Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak, ücretleri ne kadar? 2026 emekli bayram ikramiyeleri için son ödeme günü ne zaman?

2026 Ramazan Bayramı öncesi emekliler dikkat! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, tutarı ne kadar ve son ödeme günü hangi tarihte? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bayram ödemeleri, banka hesaplarına aktarılmadan önce detaylar araştırılıyor. Ödeme takvimi, ikramiye miktarı ve son gün bilgisiyle ilgili merak edilenler haberimizde…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATIRILDI MI?

Hayır, emekli bayram ikramiyeleri henüz yatırılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde yapılacağını açıkladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri 14 Mart – 19 Mart 2026 tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Son ödeme günü 19 Mart 2026 olarak belirlendi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ÜCRETLERİ

2026 yılı için emekli bayram ikramiyesi, bayram başına 4.000 TL olarak ödenecek. Önceki yıllara göre artışlar şu şekilde gerçekleşti:

2018 – 2020: 1.000 TL

2021: 1.100 TL

2023: 2.000 TL

2024: 3.000 TL

2025 – 2026: 4.000 TL

İkramiye artışıyla ilgili kabine toplantısı sonrası yeni bir gelişme olmadı; mevcut tutar üzerinden ödemeler yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILDI MI?

Hayır, 2026 yılı için emekli bayram ikramiyelerine zam yapılmadı. Son açıklamalara göre, ödemeler önceki yıl belirlenen tutar üzerinden, yani 4.000 TL olarak gerçekleştirilecek. Kabine toplantısı sonrası ikramiyelerde artışa dair yeni bir karar alınmadı.