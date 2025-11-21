Haberler

Elvin Levinler kimdir? Elvin Levinler kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Elvin Levinler kimdir? Elvin Levinler kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk televizyonlarının sevilen ve çok yönlü isimlerinden Elvin Levinler, oyunculuk, bale öğretmenliği ve influencer kimliğiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler, sosyal medyada paylaşımları ve dizilerdeki performansıyla yakından tanıdığı Levinler'in hayatı, eğitiminden kariyerine, özel yaşamından sosyal projelerine kadar pek çok yönüyle merak konusu. Peki, Elvin Levinler kimdir? Elvin Levinler kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ve sosyal medyanın enerjik isimlerinden Elvin Levinler, oyunculuk yeteneği ve çok yönlü kişiliğiyle sıkça gündeme geliyor. İzleyiciler, ekranlarda canlandırdığı karakterlerin yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımları ve yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Kariyerinin başlangıcından bugüne uzanan yolculuğu, eğitimden özel yaşama kadar pek çok detayı barındırıyor ve hayranlarının Levinler hakkında merakını artırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ELVİN LEVİNLER KİMDİR?

Elvin Levinler, 24 Nisan 1988 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk oyuncu, influencer, bale öğretmeni ve eski muhabirdir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ni tamamladıktan sonra burslu olarak Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuş, aynı zamanda çift anadal ile İşletme Bölümü eğitimini de almıştır.

Üniversite yıllarında Türkiye'yi uluslararası konferanslarda temsil etmiş, akademik ve sosyal alanda aktif bir genç olarak öne çıkmıştır.

Elvin Levinler kimdir? Elvin Levinler kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Oyunculuk kariyerine küçük rollerle başlayan Levinler, televizyon dünyasında özellikle İnadına Aşk dizisinde canlandırdığı Nehir karakteri ve Alemin Kıralı dizisindeki Ayben Kıral rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Ayrıca Küçük Sırlar, Kavak Yelleri, Salih Kuşu, Babam Sınıfta Kaldı ve Milat gibi birçok dizide rol alarak deneyimini artırmıştır. Sinema dünyasına ise Polis Akademisi: Alaturka filmi ile adım atmıştır.

Elvin Levinler aynı zamanda sosyal medyada aktif bir içerik üreticisidir ve yoga eğitmenliği yapmaktadır. Özellikle sağlıklı yaşam, spor ve pozitif yaşam tarzı üzerine paylaşımlarda bulunarak takipçileriyle etkileşimde bulunmaktadır. Bale eğitimini Özlem Güzel Dans ve Müzik Okulu'nda aldıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı ve Royal Akademisi'nden bale öğretmenliği diplomasını almıştır.

Bu yönüyle hem sahne sanatlarına hem de bireysel gelişime önem veren çok yönlü bir sanatçıdır.

Levinler, kişisel gelişimine ve sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem vermektedir. Yurt dışında geçirdiği süreler boyunca Avustralya ve Hindistan'da çeşitli gönüllü projelerde yer almış, sokak çocuklarına bale eğitimi ve kişisel gelişim desteği sunmuştur.

ELVİN LEVİNLER KAÇ YAŞINDA?

Elvin Levinler, 24 Nisan 1988 doğumlu olup 2025 itibarıyla 36 yaşındadır.

ELVİN LEVİNLER NERELİ?

Elvin Levinler, İstanbul doğumludur ve aslen de İstanbul'ludur.

Elvin Levinler kimdir? Elvin Levinler kaç yaşında, nereli, kariyeri?

ELVİN LEVİNLER'İN KARİYERİ

Elvin Levinler'in kariyeri hem televizyon hem sinema hem de sosyal medya üzerinden çok yönlü bir şekilde ilerlemiştir:

Televizyon Dizileri:

  • Küçük Sırlar (2010, Simay)
  • Kavak Yelleri (2011, Ayşe)
  • Alemin Kıralı (2011-2013, Ayben Kıral)
  • Salih Kuşu (2013, Melis)
  • Babam Sınıfta Kaldı (2013, Selin)
  • Milat (2015, Duru Gümüş)
  • İnadına Aşk (2015-2016, Nehir Aras)
  • Sinema Filmleri:
  • Polis Akademisi: Alaturka (2015, İnci)

Diğer Aktiviteler:

  • Sosyal medya influencerlığı ve içerik üretimi
  • Yoga ve pilates eğitmenliği
  • Bale öğretmenliği ve sahne çalışmaları

Elvin Levinler, hem oyunculuk hem sahne sanatları hem de sosyal medya üzerinden birçok farklı alanda kariyerini sürdürerek çok yönlü bir profil çizmiştir.

ELVİN LEVİNLER EVLİ Mİ?

Elvin Levinler 2016 yılında mimar Bülent Hacıömeroğlu ile evlenmiştir. Eşi 1977 doğumludur ve birlikte dünyayı gezip çeşitli projeler üzerinde çalışmaktadırlar. Levinler, evliliğinin hayatında en heyecanlı ve mutlu dönemi başlattığını, kişisel ve profesyonel hayatını bu dengeyle sürdürdüğünü sıkça ifade etmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.