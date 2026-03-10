Haberler

Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan ağırlık ölçü birimi kıratın kelime anlamı nedir?

Güncelleme:
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yöneltilen sorularla izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Programda sorulan dikkat çekici sorular, yayın sonrası izleyiciler arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan ağırlık ölçü birimi kıratın kelime anlamı nedir?

ELMAS, ZÜMRÜT GİBİ DEĞERLİ TAŞLARIN TARTISINDA KULLANILAN AĞIRLIK ÖLÇÜ BİRİMİ KIRATIN KELİME ANLAMI NEDİR?

Keçiboynuzu çekirdeği

Karpuz çekirdeği

Kabak çekirdeği

Kahve çekirdeği

Cevap : Keçiboynuzu çekirdeği

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
