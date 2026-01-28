Türkiye'de ve Almanya'da farklı kültürlerle büyüyen, hem sanat hem de moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Eliz Sakuçoğlu, adını özellikle Murat Boz ile evliliği sonrası geniş kitlelere duyurdu. Peki, Eliz Sakuçoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Murat Boz'un eski eşi Eliz Sakuçoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ELİZ SAKUÇOĞLU KİMDİR?

Eliz Sakuçoğlu, 1984 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte Almanya'nın Bremen kentine taşınan Sakuçoğlu, burada büyüyerek genç yaşlardan itibaren çalışma hayatına adım atmıştır. Henüz 14 yaşında bir mağazada çalışmaya başlayan Eliz, iş disiplini ve sosyal yeteneklerini erken yaşta geliştirmiştir.

Eğitim hayatında da sanata yönelen Sakuçoğlu, Türkiye'ye dönüşü sonrası Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Eliz, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerini akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.

Eliz Sakuçoğlu'nun çocukluk ve gençlik yılları, hem Almanya hem Türkiye kültürlerini iç içe yaşaması sayesinde onun sosyal ve profesyonel hayatına önemli bir zemin hazırlamıştır.

Doğum yılı: 1984

Doğum yeri: Antakya, Hatay

Yetiştiği yer: Bremen, Almanya

Eğitim: Müjdat Gezen Sanat Merkezi – Oyunculuk

Yabancı diller: İngilizce, Almanca, Fransızca

ELİZ SAKUÇOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Eliz Sakuçoğlu, Türkiye'ye dönüşünün ardından sanat ve medya dünyasında çeşitli projelerde yer almış ve çok yönlü bir kariyer inşa etmiştir.

2005 yılında Türkiye'ye gelen Eliz, 2006 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Fear Factor yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu başarının ardından Asla Unutma dizisinde küçük bir rolle oyunculuğa adım atmıştır. Ancak Sakuçoğlu, zamanla medya ve podyum dünyasından uzaklaşarak moda sektörüne yönelmiştir.

Bugün Eliz Sakuçoğlu, moda tasarımı ve stil danışmanlığı alanında aktif bir şekilde çalışmaktadır. Ünlü isimler için sahne ve klip kostümleri tasarlayan Eliz, medyada çok görünmese de tasarım dünyasında önemli projelere imza atmaktadır. Aynı zamanda spor ve kişisel gelişim konularına ilgi duyan Sakuçoğlu, profesyonel hayatını bu alanlarda dengeli bir şekilde sürdürmektedir.

ELİZ SAKUÇOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1984 doğumlu olan Eliz Sakuçoğlu, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

ELİZ SAKUÇOĞLU NERELİ?

Eliz Sakuçoğlu, Hatay'ın tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen Antakya ilçesinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta ailesiyle Almanya'nın Bremen kentine taşınmış olsa da kökleri ve kültürel bağları her zaman Antakya'ya dayanmaktadır.

ELİZ SAKUÇOĞLU EVLİ Mİ?

Eliz Sakuçoğlu, ünlü pop şarkıcısı Murat Boz ile 10 Ekim 2008 tarihinde Almanya'nın Passau kentinde evlenmiştir. Ancak çiftin evliliği uzun sürmemiş, 2012 yılında son bulmuştur. Bu evlilik, Eliz Sakuçoğlu'nun adını geniş kitlelere duyurmuş ve özel yaşamıyla da kamuoyunun ilgisini çekmiştir.