Elif Kılınç gözaltına alındı mı, neden gözaltına alındı? Elif Kılınç kimdir, hangi kanalda çalışıyor?

Tanınmış haber spikerlerinin de dahil olduğu geniş kapsamlı soruşturmada son olarak Mehmet Akif Ersoy, Habertürk Dış Haberler Editörü Elif Kılınç ve iki kişi daha gözaltına alındı. Başsavcılık, toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, "Elif Kılınç kimdir, hangi görevde bulunmaktadır, gözaltına alındı mı ve bu işlemin nedeni nedir?" soruları kamuoyunun merak ettiği konular arasına girdi.

ELİF KILINÇ GÖZALTINA ALINDI MI?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında tanınmış haber spikerlerinin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında işlem yapılırken, son gelişmelerde Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, kanalın Dış Haberler Editörü Elif Kılınç ve iki kişi daha gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada toplam 8 şüpheli için gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

Soruşturma kapsamında Habertürk'ten bir başka ismin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Kanalın dış haberler editörü Elif Kılınç'ın da yürütülen operasyon çerçevesinde gözaltına alındığı belirtildi.

MEHMET AKİF ERSOY GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve magazin ile medya dünyasında geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması derinleşmeye devam ediyor. Soruşturmada yeni isimlere ulaşan ekipler, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ersoy'u talimat doğrultusunda gözaltına aldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden soruşturmaya ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı: "Soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak, satın almak ya da kullanılmasına olanak sağlamak' suçlamaları nedeniyle 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Verilen talimat doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Mehmet Akif Ersoy ve üç şüpheliyi gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürmektedir."