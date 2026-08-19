Elçin Zehra İrem kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde Naz Başer karakterine hayat veren Elçin Zehra İrem, son dönemin öne çıkan genç oyuncuları arasında bulunuyor. 2002 yılında İstanbul'da doğduğu belirtilen oyuncunun kariyeri ve rol aldığı yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem hakkında merak edilenler...

ELÇİN ZEHRA İREM KİMDİR?

Elçin Zehra İrem, oyuncu ve fotomodeldir. 2002 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İrem, lise eğitiminin ardından oyunculuk eğitimleri aldı. Altı Üstü İstanbul dizisinde Naz Başer karakterine hayat veren oyuncu, bu rolle geniş kitleler tarafından tanındı.

ELÇİN ZEHRA İREM KAÇ YAŞINDA?

2002 doğumlu olan Elçin Zehra İrem, 19 Ağustos 2026 itibarıyla 24 yaşındadır. Ancak bazı internet kaynaklarında oyuncunun doğum tarihi farklı şekilde yer alıyor. Bu nedenle doğum yılı üzerinden verilen 24 yaş bilgisi esas alınmaktadır.

ELÇİN ZEHRA İREM NERELİ?

Elçin Zehra İrem, İstanbul doğumludur. Lise eğitiminin ardından oyunculuk alanına yönelen İrem, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde kamera önü oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.

ELÇİN ZEHRA İREM'İN KARİYERİ

Elçin Zehra İrem'in oyunculuk kariyeri 2022 yılında Hicran dizisiyle başladı. Ardından Kardeşlerim, Safir, Hudutsuz Sevda ve Sevdiğim Sensin gibi yapımlarda rol aldı. 2026 yılında ise ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin kadrosuna dahil olarak Naz Başer karakterini canlandırdı. ATV'nin resmi kadro bilgisinde de İrem'in dizide Naz Başer rolünde olduğu belirtiliyor.