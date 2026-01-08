Elazığ okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Elazığ'da okul yok mu (ELAZIĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma günü için Elazığ'da beklenen kar yağışı sonrası eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Elazığ Valiliği'nin alacağı olası kar tatili kararı yakından takip edilirken, "Elazığ okullar tatil mi?" ve "Cuma günü Elazığ'da okul var mı?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Elazığ hava durumu: Saatlik ve 5 günlük tahmin belli oldu

Meteoroloji verilerine göre Elazığ'da Perşembe gününden itibaren kar yağışı etkisini artırıyor. Saatlik tahminlere bakıldığında Perşembe öğle saatlerinde sisli havanın hakim olduğu kentte, öğleden sonra hafif kar yağışı başlıyor. Akşam ve gece saatlerinde ise kar yağışının kuvvetlenerek devam etmesi bekleniyor. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Elazığ genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, sıcaklıkların 0 ila 1 derece arasında seyredeceği, hissedilen sıcaklığın ise eksi derecelere düşeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı -5 dereceye kadar gerilerken çok bulutlu bir hava bekleniyor.

5 günlük Elazığ hava durumu tahmini

5 günlük tahmine göre Elazığ'da 9 Ocak Cuma günü kar yağışlı hava etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı 0, en yüksek sıcaklığı ise 1 derece olarak öngörülüyor. Cumartesi günü çok bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıklar -8 ile -1 derece arasında değişecek. Pazar, Pazartesi ve Salı günlerinde ise Elazığ'da yeniden kar yağışı bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların -10 dereceye kadar düşmesi tahmin edilirken, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Kar yağışının önümüzdeki günlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.