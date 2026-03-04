Haberler

Elazığ okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Elazığ'da okul yok mu (ELAZIĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Elazığ okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Elazığ'da okul yok mu (ELAZIĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Elazığ'da etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler Elazığ Valiliği'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. "Elazığ okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Elazığ'da okul yok mu?" sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, kar tatiline ilişkin son kararın Elazığ Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

5 Mart Perşembe günü için Elazığ'da beklenen kar yağışı sonrası eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Elazığ Valiliği'nin alacağı olası kar tatili kararı yakından takip edilirken, "Elazığ okullar tatil mi?" ve "Cuma günü Elazığ'da okul var mı?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

ELAZIĞ HAVA DURUMU
Elazığ'da Kar Yağışı ve Sert Soğuk Etkili Olacak

ELAZIĞ – Doğu Anadolu'nun kavşak noktası Elazığ'da, 5 Mart Perşembe günü kış koşulları yeniden yüzünü gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, şehir genelinde gün boyu kar sağanaklarının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı gün içerisinde en yüksek 2°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu bir düşüşle -8°C seviyelerine gerileyecek. Nem oranının %80 seviyelerinde seyredeceği kentte, kar yağışı ihtimali hem gündüz hem de gece %45 civarında seyrediyor. Batı-kuzeybatı yönünden saatte 9 mph hızla esecek rüzgarın soğuk havayı daha keskin hissettirmesi beklenirken, yetkililer buzlanma riskine karşı uyarıda bulundu.

Elazığ okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Elazığ'da okul yok mu (ELAZIĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

