Elazığ okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Elazığ'da okul yok mu (ELAZIĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

3 Şubat Salı günü için Elazığ'da beklenen kar yağışı sonrası eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Elazığ Valiliği'nin alacağı olası kar tatili kararı yakından takip edilirken, "Elazığ okullar tatil mi?" ve "Cuma günü Elazığ'da okul var mı?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

ELAZIĞ HAVA DURUMU

ELAZIĞ

3 ŞUBAT SALI : Elazığ'da çok bulutlu bir hava hakim. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalı. Sıcaklıklar gece -4, gündüz 3 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA : Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Gün içinde güneş yer yer yüzünü gösterse de termometreler 4 derecenin üzerine çıkmayacak. Gece sıcaklığı -3 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Elazığ genelinde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklık en yüksek 2, en düşük -4 derece.

6 ŞUBAT CUMA: Az bulutlu ancak oldukça soğuk bir hava bekleniyor. Şehir merkezinde dondurucu soğuklar hissedilecek. Gündüz 1 derece civarında beklenen sıcaklık, gece -5 dereceye kadar düşecek.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.