El Mencho öldü mü, yaşıyor mu, Meksika El Mencho'yu kim öldürdü?

CJNG lideri olarak bilinen El Mencho ile ilgili son dakika iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. El Mencho'nun öldüğü yönündeki haberlerin ardından "El Mencho yaşıyor mu?" ve "Meksika El Mencho'yu kim öldürdü?" soruları arama motorlarında zirveye çıkarken, resmi kaynaklardan gelen açıklamalar yakından takip ediliyor.

EL MENCHO ÖLDÜ MÜ?

Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından biri olan El Mencho'nun öldürülmesinin ardından ülke genelinde büyük bir kaos yaşandı. Kartel üyeleri, intikam saldırıları kapsamında sokakları, hastaneleri, havaalanlarını ve kamuya açık alanları ateşe verdi. Seyir hâlindeki bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, arabaların, evlerin ve motosikletlerin alevler içinde kaldığı anlar yer aldı.

ORDU OPERASYONU SONRASI ÜLKE GENELİNDE KAOS

Meksika ordusunun 22 Şubat 2026'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes'i, bilinen adıyla El Mencho'yu etkisiz hâle getirmesinin ardından ülkede geniş çaplı çatışmalar patlak verdi. Operasyonun hemen sonrasında CJNG üyeleri birçok şehirde eş zamanlı saldırılar düzenledi.

KARTELDEN KANLI MİSİLLEME

Yurt içinde ve ABD'de en çok aranan isimlerden biri olan El Mencho'nun öldürülmesi, kartel cephesinde sert bir karşılıkla sonuçlandı. Silahlı gruplar, yolları kapatmanın ötesine geçerek sivil yerleşim alanlarını hedef aldı. Güvenlik kaynakları, saldırıların bilinçli şekilde kamu düzenini felç etmeyi amaçladığını belirtiyor.

HAVALİMANINDA PANİK, UÇUŞLAR İPTAL

CJNG üyelerinin eylemleri sırasında Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda büyük panik yaşandı. Yolcular terminalden kaçmaya çalışırken, güvenlik güçleri alarma geçti. Özellikle Puerto Vallarta ve Guadalajara gibi turistik merkezlerde siviller ve turistler güvenli bölgelere yönlendirildi. Bazı uçuşlar iptal edilirken, hava trafiğinde ciddi aksamalar meydana geldi.

SOKAKLAR ALEV ALEV YANDI

Çatışmalar kısa sürede birçok eyalete yayıldı. Ana yollar, köprüler ve caddeler kartel mensupları tarafından yakılan araçlarla kapatıldı. Motosikletler, otomobiller ve bazı binalar ateşe verilirken, yetkililer okulları geçici olarak tatil etti ve vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yaptı.

GÜVENLİK ALARMI EN ÜST SEVİYEDE

Meksika hükümeti, El Mencho'nun öldürülmesinin CJNG'nin liderlik yapısını ciddi şekilde zayıflatacağını savunsa da, yaşanan misillemeler şiddetin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, güçlü kartellere yönelik operasyonların sivil alanlara taşan çatışma riskini artırdığına dikkat çekiyor. Ülke genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda.