Meksika yeraltı dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nemesio Oseguera Cervantes, bilinen lakabıyla El Mencho, yalnızca şiddet olaylarıyla değil; aynı zamanda ulaştığı iddia edilen devasa servetle de küresel güvenlik raporlarının odağında yer alıyor. Peki, El Mencho'nun serveti ne kadar? El Mencho'nun mal varlığı nedir? Detaylar haberimizde.

EL MENCHO'NUN SERVETİ NE KADAR?

El Mencho'nun kişisel servetine ilişkin rakamlar resmi mahkeme kayıtlarından değil, ağırlıklı olarak güvenlik ve istihbarat kurumlarının tahminlerinden oluşuyor.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin değerlendirmelerine göre El Mencho'nun bireysel servetinin en az 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor. Bu aralık, yasa dışı gelir ağlarının doğası gereği kesinlik taşımamakla birlikte, kartel liderleri arasında en yüksek seviyelerden biri olarak gösteriliyor.

Ancak dikkat çeken asıl rakam, liderliğini yaptığı CJNG'nin toplam ekonomik büyüklüğü. Güvenlik analizlerine göre örgütün toplam varlıklarının 50 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu da CJNG'yi yalnızca bir suç örgütü değil, aynı zamanda küresel ölçekte organize edilmiş devasa bir finansal yapı haline getiriyor.

CJNG'nin başlıca gelir kalemleri arasında şunlar yer alıyor:

Kokain ticareti

Eroin üretimi ve dağıtımı

Metamfetamin üretimi

Özellikle fentanil kaçakçılığı

Yakıt hırsızlığı (huachicoleo)

Yerel işletmelerden haraç toplama

Özellikle fentanil ticareti, son yıllarda ABD'deki opioid krizinin merkezinde yer alması nedeniyle örgütün gelir yapısında kritik bir rol oynuyor.

Bu çok katmanlı gelir modeli, El Mencho'nun servetinin yalnızca tek bir yasa dışı faaliyetle değil; farklı sektörlere yayılmış organize suç ağlarıyla büyüdüğünü gösteriyor.

EL MENCHO'NUN MAL VARLIĞI NEDİR?

El Mencho'nun mal varlığına ilişkin bilgiler, doğrudan şahsi beyanlara değil; güvenlik kurumlarının saha analizlerine ve el konulan varlıklara dayanıyor.

İddialara göre bu servet;

Lüks malikaneler

Altın kaplama silahlar

Lüks araç filoları

Geniş tarım arazileri

Avokado bahçeleri

Özel kullanım amaçlı inşa edildiği öne sürülen hastane gibi çeşitli varlık türlerinden oluşuyor.