Ekrem Korkmaz kimdir, ne iş yapıyor? Ekrem Korkmaz kaç yaşında, nereli?

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Ekrem Korkmaz'ın hayatı, kariyeri ve iş dünyasındaki faaliyetleri merak ediliyor. Savunma sanayii, enerji, uluslararası yatırım ve ticaret alanlarında faaliyet gösterdiği belirtilen Korkmaz, geçmişte farklı şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulundu. Peki, Ekrem Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ekrem Korkmaz ne iş yapıyor ve hangi şirketlerde görev aldı?

EKREM KORKMAZ KİMDİR?

Ekrem Korkmaz, 1983 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2007-2019 yılları arasında güvenlik bürokrasisinde kamu görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Korkmaz, kamu görevinden ayrılmasının ardından iş dünyasına yöneldi. Sonraki dönemde savunma sanayii, enerji, yatırım, fon yönetimi ve uluslararası ticaret alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik ve ortaklık görevleri üstlendi.

Korkmaz'ın çalışma alanları arasında savunma teknolojileri, mühimmat üretimi, enerji yatırımları ve uluslararası iş geliştirme projeleri bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Afrika'daki projelerde yer aldığı ifade ediliyor.

EKREM KORKMAZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1983 yılında Trabzon'da doğan Ekrem Korkmaz, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Korkmaz'ın mesleki faaliyetleri ağırlıklı olarak savunma sanayii, enerji ve uluslararası yatırım alanlarında yoğunlaşıyor.

EKREM KORKMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Ekrem Korkmaz, savunma sanayii, güvenlik teknolojileri, enerji yatırımları ve uluslararası ticaret alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik ve ortaklık görevleri yürüttü. Çalışma alanları arasında uluslararası satış, stratejik iş geliştirme, tedarik zinciri koordinasyonu ve Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayii iş birliklerinin geliştirilmesi yer alıyor.

Korkmaz'ın ayrıca güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarında ve Afrika'daki altyapı, enerji ve tarımsal sanayi projelerinde görev aldığı belirtiliyor.

EKREM KORKMAZ HANGİ ŞİRKETLERDE GÖREV YAPTI?

Ekrem Korkmaz, kariyeri boyunca farklı şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulundu. Paylaşılan bilgilere göre Korkmaz'ın görev aldığı şirketler ve görev dönemleri şöyle:

Kuyaş Yatırım A.Ş.: 5 Ağustos 2021-17 Mart 2022 tarihleri arasında yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.: 29 Temmuz 2022-30 Aralık 2024 tarihleri arasında yönetim kurulu başkanı, 1 Ocak 2025-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Papilon Savunma Teknolojileri ve Ticaret A.Ş.: 31 Temmuz 2025-18 Haziran 2026 tarihleri arasında yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü.

Bu görev dönemleri, Korkmaz'ın farklı sektörlerdeki yöneticilik deneyimini ortaya koyuyor. Güncel görev durumu için şirketlerin resmî açıklamaları ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kayıtlarının esas alınması gerekiyor.