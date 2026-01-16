Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan telefon görüşmeleri (HTS KAYITLARI) Ekrem İmamoğlu ile Derya Çayırgan kaç kez telefonda görüştü?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gündeme gelen Derya Çayırgan, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadesinde Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile olan telefon görüşmelerine ilişkin detayları paylaştı. Peki, Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan telefonda kaç kez görüştü? Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan HTA kayıtları haberimizde.

EKREM İMAMOĞLU VE DERYA ÇAYIRGAN HTS KAYITLARI

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın aktardığı HTS kayıtlarına göre; Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile 300 kez direkt telefon görüşmesi yaptı. Ayrıca Çayırgan, İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın ile de 570 kez telefonla irtibat kurduğunu ifade etti.

Çayırgan'ın savcılıktaki ifadesi, hem yolsuzluk soruşturması hem de kişisel ilişkiler bağlamında önemli detaylar içeriyor. MASAK raporlarında yer alan para hareketlerine açıklık getiren Çayırgan, döviz yatırımlarının tamamen kendi birikimi olduğunu belirtti.

EKREM İMAMOĞLU DERYA ÇAYIRGAN TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Savcılık ifadesinde Derya Çayırgan, 2023 yılı boyunca İmamoğlu ile Ankara'daki Marriott Hotel'de 3 veya 4 kez yüz yüze görüştüğünü belirtti. Çayırgan, bu ziyaretleri İmamoğlu'na ulaşamadığında gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın ile olan görüşmelerine de açıklık getiren Çayırgan, sadece İmamoğlu'na ulaşamadığı durumlarda Akın ile irtibat kurduğunu ve bunun dışında herhangi bir temasının olmadığını kaydetti.

Aynı dönemde Çayırgan, Antalya'ya transfer olduktan sonra İmamoğlu ile hiçbir yüz yüze görüşme yapmadığını savcılıkta ifade etti.

YASAK AŞK İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Çayırgan'ın savcılık ifadesi, kamuoyunda "yasak aşk" iddialarını gündeme taşıdı. Çayırgan, 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonra İmamoğlu'nu Ankara'da otelde ziyaret ettiğini belirtirken, Antalya'daki dönemde herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

SAVCILIKTA İSİMLER SORULDU, TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Derya Çayırgan'a savcılık tarafından bazı isimler soruldu. Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu isimlerini tanımadığını belirten Çayırgan, sadece Mustafa Akın ile iletişime geçtiğini ifade etti. Mustafa Akın, İmamoğlu'nun koruması olarak görev yapıyordu ve otelde yapılan görüşmelerin kamera kayıtlarıyla belgelendiği öğrenildi.

Çayırgan, İmamoğlu'na ulaşamadığı durumlarda Akın'ı aradığını belirtirken, bu görüşmelerin dışında herhangi bir temasının olmadığını vurguladı.