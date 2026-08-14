2026 EKPSS tercih süreci, sınava giren ve kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel kadrolarına yerleşmek isteyen adayların gündemindeki yerini koruyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminde 2026 EKPSS’nin sınav ve sonuç tarihleri yer alırken, tercih işlemlerine ilişkin tarih bölümünün henüz açıklanmadığı görülüyor. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 EKPSS tercihleri henüz başlamadı. ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde EKPSS için sınav tarihi 19 Nisan 2026, sonuç tarihi ise 14 Mayıs 2026 olarak belirtilirken tercih tarihleri bölümünde herhangi bir tarih açıklanmadı. Dolayısıyla adayların tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı konusunda ÖSYM’nin yeni duyurusu bekleniyor.

3 Ağustos 2026 itibarıyla tercihlerin başlangıç ve bitiş tarihleri ÖSYM tarafından duyurulmuş durumda değil. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda adayların kesin bir tercih takvimi üzerinden işlem yapması mümkün görünmüyor.

ÖSYM tarafından tercih sürecinin başlatılmasıyla birlikte tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağı ve adayların kullanacağı tercih ekranına ilişkin bilgiler de netleşecek. Bu aşamada adayların özellikle ÖSYM’nin sınav takvimini ve kurumun resmî duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

2026 EKPSS SÜRECİNDE BİLİNEN TARİHLER

2026 EKPSS sürecinde şimdiye kadar açıklanan tarihler sınav ve sonuç aşamalarıyla sınırlı. ÖSYM’nin resmî kayıtlarında sınavın 19 Nisan 2026 tarihinde yapıldığı ve sonuçların 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklandığı görülüyor. Tercih tarihi ise henüz belirlenmiş değil.

Sınav tarihi: 19 Nisan 2026

Sonuçların açıklanma tarihi: 14 Mayıs 2026

Tercih tarihleri: Henüz açıklanmadı

Tercih kılavuzu: Henüz yayımlanmadı

Bu tarihler içerisinde adayların tercih sürecine ilişkin beklediği en önemli iki aşama, tercih tarihinin açıklanması ve yerleştirme tercih kılavuzunun yayımlanması olarak öne çıkıyor.

2026 EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026 EKPSS puanlarıyla yapılacak yerleştirmelere ilişkin tercih kılavuzunun henüz yayımlanmadığı bilgisi, adayların gündemindeki başlıklardan biri. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takviminde de EKPSS için tercih tarihleri kısmı boş bulunuyor.

Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adayların karşısına çıkacak kadrolar ve yerleştirme sürecinin ayrıntıları daha net hale gelecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı kadrolar, kontenjanlar, öğrenim düzeyleri, nitelik kodları ve başvuru şartları tercih kılavuzunda yer alacak bilgiler arasında bulunacak.

Bu nedenle adayların tercih ekranı açıldığında yalnızca puanlarına göre işlem yapmaması, tercih kılavuzunda belirtilen şartları da dikkatli şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle öğrenim düzeyi, bölüm ve nitelik kodları gibi kriterlerin tercih edilecek kadrolarla uyumlu olması büyük önem taşıyor.

ÖSYM’nin 2026 EKPSS sınavına ilişkin resmî sayfasında sınavın başvuru ve sonuç bilgileri yayımlanmış durumda. Buna karşılık tercih tarihleri bölümünde herhangi bir tarih bulunmuyor.

2026 EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine açıldı. ÖSYM’nin resmî sınav takviminde de 2026-EKPSS için sonuç tarihi 14 Mayıs 2026 olarak yer alıyor.

19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından değerlendirme işlemleri tamamlandı ve adaylar sonuçlarına ÖSYM üzerinden ulaşabildi. ÖSYM ayrıca 14 Mayıs 2026 tarihinde sınava ait cevap kâğıtları ve aday cevaplarını da erişime açtı.

Sonuçların açıklanmasının ardından gözler bu kez yerleştirme aşamasına çevrildi. Ancak tercih sürecinin başlaması için ÖSYM tarafından yapılacak resmî açıklamanın beklenmesi gerekiyor.

ÖSYM’nin mevcut sınav takviminde 2026-EKPSS için tercih tarihleri kısmında herhangi bir tarih yer almaması nedeniyle, adayların tercih işlemlerinin başlangıç günü ve son başvuru tarihi henüz kesinleşmiş değil.