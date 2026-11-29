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Ekin Uzunlar evli mi, Ekin Uzunlar'ın sevgilisi Sinem Durmuş kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ekin Uzunlar ile Sinem Durmuş'un ilişkisi, çiftin evlilik planları, Ekin Uzunlar'ın hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

EKİN UZUNLAR EVLİ Mİ?

Ekin Uzunlar evli değil. Ünlü sanatçı, bir süredir Sinem Durmuş ile birlikte ve çiftin ilişkisi devam ediyor. Uzunlar, sevgilisiyle birlikte ödül törenlerine ve davetlere katılıyor, katıldığı organizasyonlarda muhabirlerin evlilik sorularını da yanıtlıyor. Ancak bugüne kadar çiftin nişan ya da düğün tarihine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.

EKİN UZUNLAR'IN SEVGİLİSİ SİNEM DURMUŞ KİMDİR?

Sinem Durmuş, Ekin Uzunlar'ın sevgilisi olarak tanınıyor. Durmuş, kamuoyunun ilgisini sevgilisiyle birlikte katıldığı etkinliklerle çekti. Ünlü sanatçının hayatına giren Sinem Durmuş, Uzunlar ile birlikte ödül törenlerinde, havalimanında ve çeşitli davetlerde objektiflere yansıdı.

Sinem Durmuş, sosyal medyada ve magazin dünyasında ön planda olmayı tercih etmeyen bir isim. Bu nedenle Durmuş'un özel hayatına ilişkin bilgiler oldukça sınırlı.

SİNEM DURMUŞ KAÇ YAŞINDA?

Sinem Durmuş'un doğum tarihi ve yaşı kamuoyuyla paylaşılmadı. Durmuş'un yaşına ilişkin ne kendisinden ne de Ekin Uzunlar'dan resmi bir açıklama bulunuyor.

SİNEM DURMUŞ NE İŞ YAPIYOR?

Sinem Durmuş'un mesleğine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Basına yansıyan haberlerde Durmuş, yalnızca Ekin Uzunlar'ın sevgilisi olarak yer alıyor. Durmuş'un sanat ya da magazin dünyasıyla mesleki bir bağlantısı olduğuna dair bilinen bir bilgi yok.

EKİN UZUNLAR'IN EVLİLİK AÇIKLAMALARI

Ekin Uzunlar, Ekim 2024'te İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir ödül törenine Sinem Durmuş ile birlikte katıldı. Gecede Yılın Halk Müziği Sanatçısı ödülünü alan Uzunlar, sevgilisine "En büyük ödül Sinem" sözleriyle seslendi. Evlilik sorusuna espriyle yanıt veren sanatçı, "Şu an evlensek sırıtmaz" dedi. Yoğun müzik temposunun arasına düğün sığıp sığmayacağı sorulduğunda ise "Erken konuşmak olmaz" yanıtını verdi ve evlilik hakkında konuştuklarını belirtti.

Şubat 2025'te ise Sevgililer Günü'nde sevgilisine adının baş harfinin yer aldığı bir kolye hediye eden Uzunlar, çiftin 2025 yazında evleneceği yönündeki haberleri yalanladı. Sanatçı, "Yalan haberdir, bu sene artık geçti. Olursa, seneye olur" dedi.

YENİ YILA BİRLİKTE GİRDİLER

Ekin Uzunlar ve Sinem Durmuş, 2026 yılına da birlikte girdi. Kıbrıs'ta yılbaşı konseri bulunan Uzunlar, İstanbul Havalimanı'nda sevgilisi Sinem Durmuş ile birlikte görüntülendi. Sanatçı, muhabirlere "Arkadaşlar, sahnem var. Uçağıma da az kaldı. 2026 hepimiz için güzel bir yıl olsun inşallah" diyerek uçağına yetişti.

EKİN UZUNLAR KİMDİR?

Ekin Uzunlar, 21 Ağustos 1991'de doğdu. Aslen Trabzon'un Çaykara ilçesinden olan Uzunlar, 2026 itibarıyla 35 yaşında bulunuyor. Lise eğitimini İstanbul'daki Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin tiyatro bölümünde tamamladı.

Sanat hayatına çocuk yaşta başlayan Uzunlar, 9 yaşında dayısının hediye ettiği kemençeyle çalmaya başladı ve 14 yaşında profesyonel olarak sahneye çıktı. Karadeniz'in otantik müziğini Batı müziğiyle harmanlayan Uzunlar, kemençeyi caz gibi farklı türlerle de buluşturmasıyla tanınıyor.

EKİN UZUNLAR'IN ŞARKILARI

Ekin Uzunlar'ın öne çıkan şarkıları arasında Sır, Rüzgar ve Çaykara Dağları, Sensiz Geceler, Alışamadı Gönlüm, Duy Sesimi, Hediye, Son Bir Kez, Hüznün Gemileri, Göze Geldik, Yokluğunun Kefeni ve Oy Benim Sevduceğim yer alıyor. Uzunlar, Mustafa Ceceli ile seslendirdiği Öptüm Nefesinden adlı düetle de geniş kitlelere ulaştı.

Sanatçı ayrıca 2013 yapımı Tepenin Uşakları filminde Mecnun karakterini canlandırdı. Çeşitli film ve dizilerin müziklerinde de kemençesiyle yer alan Uzunlar, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarında da çaldı.