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Ekin Atalar kimdir? Tuzlu Kahve'nin yeni senaristi hangi dizileri yazdı?

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Ekin Atalar kimdir? Tuzlu Kahve'nin yeni senaristi hangi dizileri yazdı?
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Star TV'nin salı akşamı dizisi Tuzlu Kahve'de senarist değişti. Diziyi ilk bölümünden beri yazan Aslı Zengin projeden ayrıldı, yeni bölümleri Ekin Atalar yazacak. Peki, Ekin Atalar kimdir ve daha önce hangi dizileri yazdı? 1979 doğumlu senaristin ilk büyük televizyon işi Kavak Yelleri'ydi.

Ekin Atalar'ın televizyondaki ilk büyük işi, 2007'de başlayıp 2011'e kadar süren Kavak Yelleri'ydi. O günden bu yana pek çok diziye senaryo yazan Atalar, şimdi başka birinin kurduğu bir hikâyeyi devralıyor. Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin bundan sonraki bölümlerini o yazacak.

EKİN ATALAR TUZLU KAHVE'DE NE YAPACAK?

Ekin Atalar, Tuzlu Kahve'nin yeni bölümlerinin senaryosunu yazacak. Değişikliği 22 Ekim 2026'da magazin muhabiri Birsen Altuntaş duyurdu. Diziyi ilk bölümünden beri yazan Aslı Zengin projeden ayrıldı; ayrılığın nedeni açıklanmadı.

Tuzlu Kahve'yi Poll Films, Star TV için çekiyor. Yapımcısı Polat Yağcı, yönetmeni Mustafa Kotan. Başrollerde Eda Ece (Derin Kutaygil), Buğra Gülsoy (Mehmet Aydınoğlu) ve Binnur Kaya (Hatun Aydınoğlu) var. Kadroda Nebahat Çehre, Şevval Sam ve Settar Tanrıöğen de bulunuyor. Dizi salı akşamları yayınlanıyor ve sonraki bölümlerde hikâyeye yeni konuk oyuncular katılacak.

EKİN ATALAR KİMDİR?

Ekin Atalar, 1979 doğumlu bir yazar ve senarist. Saint Benoît Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Yazarlığa öyküyle başladı. Öyküleri 2003 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nde değerlendirmeye değer bulundu. İlk kitabı Hayata Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır, Varlık Yayınları'ndan çıktı.

EKİN ATALAR HANGİ DİZİLERİ YAZDI?

Ekin Atalar'ın senaryosunu yazdığı diziler arasında Kavak Yelleri, Zil Çalınca, Kaçak Gelinler, Paşa Gönlüm, Hayatımın Aşkı, Arkadaşlar İyidir, Menajerimi Ara, Baba ve Yarın Yokmuş Gibi var.

Kavak Yelleri dört yıl ekranda kaldı. Paşa Gönlüm ve Kaçak Gelinler 2014'te, Hayatımın Aşkı ile Arkadaşlar İyidir 2016'da ekrana geldi. Menajerimi Ara 2020'de başladı. Son işleri 2022'deki Baba ve 2024'teki Yarın Yokmuş Gibi oldu.

EKİN ATALAR HANGİ KİTAPLARI YAZDI?

Ekin Atalar'ın üç kitabı var: öykü kitabı Hayata Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır, romanları Selindrella ve Acilen Evlenmem Lazım. İlk kitaptaki öyküler yabancılaşmayı, ötekiliği, kadın erkek ilişkilerindeki çatışmaları ve büyük kentte yaşayan orta sınıfın iç hesaplaşmalarını anlatıyor. Selindrella ise Artemis Yayınları'ndan çıkan bir romantik komedi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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