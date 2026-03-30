Edirne okullar tatil mi, 31 Mart Salı Edirne'de okul yok mu (EDİRNE VALİLİĞİ)?

Milyonlarca öğrenci için haftanın ilk günü yaklaşırken Edirne'den gelecek tatil haberi merakla bekleniyor. Edirne'de okul yok mu, 31 Mart Salı kar tatili ilan edildi mi? Olumsuz hava koşulları ve sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle Edirne Valiliği tarafından yapılabilecek olası bir "eğitime ara verme" duyurusu, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Yağışın ardından oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı valiliğin değerlendirmeleri sürerken, 12 Ocak Edirne okul tatili haberlerine dair tüm resmi açıklamalar anlık olarak güncellenmektedir.

EDİRNE HAVA DURUMU

Edirne’de salı günü gökyüzünün tamamen açık ve güneşli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Meriç ve Tunca nehirleri çevresinde oluşabilecek hafif sis tabakasının ardından, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sıcaklıklar hızla yükselecek. Günün en yüksek sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 21°C seviyelerini görmesi öngörülüyor.

GECE VE GÜNDÜZ ARASINDAKİ SICAKLIK FARKINA DİKKAT

Gündüz hissedilen ılık havaya rağmen, Edirne’nin karakteristik karasal iklimi nedeniyle gece saatlerinde serinlik etkisini sürdürecek. Gece en düşük hava sıcaklığının 6°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Bu durum, gündüz ve gece arasında yaklaşık 15 derecelik bir fark oluşturacağı için vatandaşların kıyafet seçimi konusunda tedbirli olmaları öneriliyor.

NEM VE RÜZGAR DURUMU NASIL OLACAK

Meteorolojik tahminlere göre rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif şiddette esmesi bekleniyor. Nem oranının gün içerisinde düşük seyretmesiyle birlikte, Edirne genelinde oldukça ferah ve açık bir atmosfer hakim olacak. Özellikle açık havada yürüyüş yapacaklar ve tarımla uğraşanlar için hava şartları oldukça elverişli görünüyor.

EDİRNE OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.