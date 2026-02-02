Haberler

Edirne okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Edirne'de okul yok mu (EDİRNE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Edirne okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Edirne'de okul yok mu (EDİRNE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Edirne'de etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı tahminlerinin ardından binlerce öğrenci ve veli, "3 Şubat Salı Edirne'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Hafta sonu düşen sıcaklıklarla birlikte buzlanma riski artarken, Edirne Valiliği kar tatili açıklaması için gözler resmi duyurulara çevrildi. Meteoroloji verilerine göre pazartesi günü kentte az bulutlu ancak dondurucu bir hava bekleniyor.

Milyonlarca öğrenci için haftanın ilk günü yaklaşırken Edirne'den gelecek tatil haberi merakla bekleniyor. Edirne'de okul yok mu, 3 Şubat Salı kar tatili ilan edildi mi? Olumsuz hava koşulları ve sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle Edirne Valiliği tarafından yapılabilecek olası bir "eğitime ara verme" duyurusu, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı valiliğin değerlendirmeleri sürerken, 12 Ocak Edirne okul tatili haberlerine dair tüm resmi açıklamalar anlık olarak güncellenmektedir.

EDİRNE HAVA DURUMU

2 Şubat

Hava çok soğuk ve bulutlu. Yer yer hafif kar ihtimali bulunuyor.

Gündüz sıcaklığı 2–3°C, gece -5°C civarında.

3 Şubat

Soğuk ve bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Yağış beklenmiyor.

Gündüz 1–2°C, gece -6°C civarında.

4 Şubat

Parçalı bulutlu. Sıcaklıklarda hafif artış görülüyor.

Gündüz 5–6°C, gece -2°C civarında.

5 Şubat

Çok bulutlu, aralıklı yağmur bekleniyor.

Gündüz 9–10°C, gece 2–3°C civarında.

6 Şubat

Yağmurlu ve daha ılık bir gün.

Gündüz 13–14°C, gece 6–7°C civarında.

Haftanın başında kış koşulları etkili olurken, hafta ortasından itibaren sıcaklıklar yükseliyor ve yağışlar yağmur şeklinde görülüyor.

Edirne okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Edirne'de okul yok mu (EDİRNE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?


EDİRNE OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

