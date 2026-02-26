Ederson neden yok, Nottingham Forest Fenerbahçe maçında Ederson sakat mı, cezalı mı yedek mi?

Fenerbahçe'nin Avrupa maçında Nottingham Forest karşısında sahaya çıkacak kadrosu netleşiyor. Ancak kaleci Ederson'un adı kadro listesinde yer almıyor. Ederson sakat mı, cezalı mı yoksa teknik heyetin tercihiyle yedek mi kaldı? Bu haberimizde Ederson'un maçta oynamama nedenini ve takımın kaleci planlamasını detaylarıyla açıklıyoruz.

NOTTINGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşma, TRT 1, Sport TV ve İçtimai TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar hangi platformdan ve hangi kanaldan maçı izleyeceklerini şimdiden planlıyor.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME REHBERİ

Nottingham Forest – Fenerbahçe maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek. Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebilecek maç, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de erişime açık olacak.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Nottingham Forest – Fenerbahçe maçı, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak ve UEFA Avrupa Ligi heyecanını ekranlara taşıyacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye sahne olacak karşılaşma, Nottingham'daki City Ground Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, hem stadyumda hem de ekran başında nefesleri tutarak takımlarını destekleyecek.

EDERSON NEDEN YOK?

Nottingham Forest – Fenerbahçe maçında taraftarların en çok merak ettiği isimlerden biri kaleci Ederson. Ancak Ederson bu kritik mücadelede sakatlığı nedeniyle sahada yer almıyor.