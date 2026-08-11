Ederson’un maç kadrosunda yer alıp almadığı, neden ilk 11’de olmadığı ve sakatlık durumunun bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Peki, Ederson neden yok, Ederson neden oynamıyor, Ederson sakat mı, yedek mi? İşte Ederson’un son durumu ve maç kadrosundaki yeriyle ilgili merak edilen detaylar.

EDERSON NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sturm Graz ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde açıklanan kadroda sürpriz bir eksiklik dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Ederson, Sturm Graz maçının kadrosunda yer almadığı gibi yedek kulübesinde de bulunmuyor. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar "Ederson neden yok, sakat mı yoksa kadro dışı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Teknik direktörün ilk 11 tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte Ederson’un kadroda olmaması taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı. Oyuncunun maça saatler kala kadrodan çıkarılması, maç planlamasında zorunlu bir değişikliğe gidildiğini gösteriyor. Konuyla ilgili taktiksel bir tercih mi yoksa son dakika gelişmesi mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

EDERSON SAKAT MI, YEDEK Mİ?

Yedek kulübesinde de ismi yer almayan yetenekli futbolcunun kulübede olmaması, bir yedek kalma veya taktiksel rotasyon durumunu ortadan kaldırıyor. Ederson'un kadroda tamamen yer almaması, oyuncunun hafif bir sakatlık geçirme veya maç saatine yakın bir rahatsızlık yaşama ihtimalini güçlendiriyor.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Henüz Fenerbahçe Kulübü'nden Ederson'un kadroda yer almamasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık durumu veya kadrodan çıkarılma gerekçesine dair net bilginin, maç öncesi veya maç sonrası düzenlenecek basın toplantısında teknik ekip tarafından paylaşılması bekleniyor.