Haberler

Ederson Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Tedesco açıkladı!

Ederson Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Tedesco açıkladı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe’de gözler Galatasaray derbisi öncesi kaleci tercihlerine çevrildi. Rizespor maçında yediği hatalı gol sonrası eleştirilen Ederson, Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk 11’de yer alarak teknik heyetin güvenini yeniden kazandı. Peki, Ederson Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Tedesco'nun açıklamaları haberimizde.

Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de, Galatasaray derbisi öncesi en çok merak edilen konu kalede kimin görev yapacağı oldu. Özellikle Rizespor maçının son anlarında yenen hatalı gol sonrası Ederson’un durumu tartışma konusu haline gelirken, teknik ekibin oyuncuya yaklaşımı derbi planlamasında belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Peki, Ederson Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Tedesco açıkladı! Detaylar...

EDERSON GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’de teknik heyet, Galatasaray deplasmanı öncesinde kalede deneyimli bir isimle sahaya çıkma eğilimini sürdürüyor. Rizespor maçındaki hatanın ardından yaşanan tartışmalara rağmen Ederson’un kupa maçında ilk 11’de görev alması, teknik ekibin güvenini koruduğunu ortaya koydu.

Takım içi değerlendirmelerde, oyuncunun antrenman performansı ve mental durumu da karar sürecinde etkili faktörler arasında yer alıyor.

TEDESCO’DAN ÖZEL TERAPİ: "DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİSİN"

İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, derbi öncesinde Ederson ile tesislerde özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede teknik direktörün oyuncusuna verdiği motivasyon mesajı dikkat çekti.

Resmi açıklama niteliğindeki ifadeler şu şekilde aktarıldı:

"Hata futbolun bir parçası, hepimiz yapabiliriz. Ancak senin kaliten tartışılmaz; sen hâlâ dünyanın en iyi kalecilerinden birisin. Bu derbide senin tecrübene ve soğukkanlılığına çok ihtiyacımız var. Sen kaleni gole kapattığında 3 puanı alacağımıza inancım tam."

Bu sözler, teknik heyetin Ederson’a olan güvenini net şekilde ortaya koydu.

DERBİ PLANI TECRÜBE ÜZERİNE KURULU

Fenerbahçe teknik heyeti, Rams Park deplasmanında genç isimler yerine tecrübeli oyuncularla sahaya çıkma planı üzerinde duruyor. Bu doğrultuda Ederson gibi uluslararası deneyime sahip bir kalecinin tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağı görüşü öne çıkıyor.

Antrenmanlarda sergilenen hırslı görüntü de bu planlamada etkili unsurlar arasında değerlendiriliyor. Teknik ekip, özellikle yüksek baskı altında oynanan maçlarda tecrübenin belirleyici olduğunu düşünüyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

