Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyuncu Eda Ece, televizyon ve sinema dünyasındaki kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Oyuncunun yaşam öyküsünü merak eden vatandaşlar, "Eda Ece kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi dizilerde oynadı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Eda Ece'nin biyografisi, eğitim hayatı, oyunculuk kariyeri ve rol aldığı yapımlara dair merak edilen bilgiler...

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece Uzunalioğlu, Türk oyuncudur. 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Eda Ece, televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki başarılı performansıyla tanınmaktadır. Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü tamamladı. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Eda Ece, özellikle komedi ve dram türündeki yapımlardaki rolleriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı.

EDA ECE KAÇ YAŞINDA?

Eda Ece, 20 Haziran 1990 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

EDA ECE NERELİ?

Eda Ece, İstanbul doğumludur.

EDA ECE'NİN KARİYERİ

Eda Ece, oyunculuk kariyerine 2011 yılında Pis Yedili dizisiyle adım attı. Bu yapımdaki performansıyla dikkat çeken oyuncu, daha sonra Beni Böyle Sev, İlişki Durumu: Karışık ve Görüş Günü Kadınları gibi televizyon projelerinde rol aldı.

Asıl büyük çıkışını ise 2018-2023 yılları arasında yayınlanan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız Yılmaz karakteriyle yaptı. Dizideki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan Eda Ece, birçok ödüle layık görüldü.

Televizyon projelerinin yanı sıra Kızım İçin, Deliha 2, Kocan Kadar Konuş ve Kocan Kadar Konuş: Diriliş gibi sinema filmlerinde de rol alan oyuncu, kariyerini televizyon, sinema ve dijital platform projeleriyle sürdürmektedir.

2023 yılında milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece, oyunculuk kariyerine aktif olarak devam etmektedir.