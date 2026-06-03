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Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kimdir?

Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kimdir?
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Başarılı oyunculuğuyla televizyon izleyicilerinin yakından tanıdığı Ecem Özkaya, son dönemde özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Özellikle rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun yaşamı araştırılırken, "Ecem Özkaya kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?", "Evli mi?" ve "Eşi kimdir?" soruları internet kullanıcılarının gündeminde bulunuyor.

"Gönül Dağı", "Bahar" ve "Zengin Kız Fakir Oğlan" gibi yapımlardaki performansıyla dikkat çeken Ecem Özkaya, kariyeri kadar özel yaşamıyla da ilgi görüyor. İstanbul doğumlu oyuncunun yaşı, kökeni, evlilik hayatı ve eski eşi hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Peki Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi ve eşi kimdir? İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilen detaylar...

ECEM ÖZKAYA KİMDİR?

Ecem Nur Özkaya, 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde eğitim alan Özkaya, televizyon, sinema ve tiyatro alanlarında başarılı çalışmalara imza atmıştır. "Kanlı Komedya" adlı oyundaki performansıyla 23. Sadri Alışık Ödülleri'nde Tiyatro dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

ECEM ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?

25 Haziran 1988 doğumlu olan Ecem Özkaya, 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Uzun yıllardır oyunculuk kariyerini sürdüren başarılı isim, televizyon dizileri, sinema filmleri ve tiyatro oyunlarındaki performanslarıyla tanınmaktadır.

ECEM ÖZKAYA NERELİ?

Ecem Özkaya, İstanbul doğumludur. Baba tarafından Kırgız, anne tarafından ise Çerkes kökenli olan oyuncu, eğitim hayatını da İstanbul'da tamamlamıştır.

ECEM ÖZKAYA'NIN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine 2007 yılında "Kartallar Yüksek Uçar" dizisiyle başlayan Ecem Özkaya, daha sonra "Havalimanı / İyi Uçuşlar", "Elveda Rumeli", "Cümbür Cemaat Aile" ve "İffet" gibi yapımlarda rol aldı.

Asıl çıkışını 2012-2015 yılları arasında yayınlanan "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisinde canlandırdığı Biricik Yılmaz karakteriyle yapan oyuncu, ardından "Hayat Şarkısı" dizisinde Melek Çamoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 2020-2023 yılları arasında TRT 1'in sevilen dizisi "Gönül Dağı"nda Zahide Kaya karakterini canlandıran Özkaya, 2024-2025 yıllarında ise "Bahar" dizisinde Rengin Wallace rolüyle ekranlarda yer aldı.

Televizyon projelerinin yanı sıra "Sizi Seviyorum", "5 Dakkada Değişir Bütün İşler", "Kim Daha Mutlu" ve "Şımarık" gibi sinema filmlerinde de rol alan Ecem Özkaya, başarılı oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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