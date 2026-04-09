Ece Sükan kimdir? Ece Sükan kaç yaşında, nereli?

Sahne ve moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden Ece Sükan, yıllar içinde hem televizyon ekranlarında hem de moda sahnelerinde adından söz ettirdi. Ankara’da başlayan hayat hikâyesi, farklı şehirlerdeki eğitim ve kariyer adımlarıyla zenginleşti. Ece Sükan kim, kaç yaşında ve nereli? Hayranları ve merak edenler için bilinmeyen yönleriyle Ece Sükan’ın hikâyesi haberimizde…

ECE SÜKAN KİMDİR?

Ece Sükan, modellik, oyunculuk ve moda editörlüğü alanında tanınan bir isimdir. Çocukluk ve gençlik yıllarında sahne ve sunuculuk deneyimleri yaşayan Sükan, hem Türkiye’de hem de yurt dışında moda ve medya alanında aktif olarak görev almıştır. Marie Claire ve Vogue Türkiye gibi prestijli dergilerde moda danışmanlığı yapmış, modellik kariyerine “Best Model of Turkey” yarışmasında üçüncülükle başlamıştır. Aynı zamanda dizi ve televizyon projelerinde oyuncu olarak da yer almıştır.

ECE SÜKAN KAÇ YAŞINDA?

Ece Sükan, 1 Ocak 1977 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

ECE SÜKAN NERELİ?

Ece Sükan, Ankara doğumlu ve büyümüştür.

ECE SÜKAN'IN KARİYERİ

Ece Sükan’ın kariyeri modellik, oyunculuk ve moda editörlüğü alanlarında yoğunlaşmıştır. Çocuklukta TRT’de sunuculuk ve seslendirme çalışmaları yaptı. 1998 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında üçüncü olarak modellik kariyerine adım attı. New York’ta Fashion Institute of Technology’de eğitim aldı ve İstanbul’a döndükten sonra Marie Claire dergisinde moda editörlüğü yaptı. 2009-2012 yılları arasında Vogue Türkiye’de moda danışmanı olarak görev aldı. Oyunculuk alanında 2004’ten itibaren çeşitli dizi ve TV projelerinde yer aldı. 2010 yılında Magnum Gold reklamında Benicio Del Toro ile rol aldı ve Hürriyet’te “Ece’nin Kadrajı” köşesinde yazılar yazdı. Modaya katkıları ve medya çalışmalarıyla Türkiye’nin tanınmış isimlerinden biri olmuştur.