Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, bu kez sahne performansları ya da yeni projeleriyle değil, özel hayatına ilişkin ortaya atılan bir iddiayla gündemde. Peki, Ece Seçkin hamile mi? Ece Seçkin evli mi, eşi kim? Ece Seçkin kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

ECE SEÇKİN HAMİLE Mİ?

Ece Seçkin'in hamile olduğu yönündeki iddia magazin gündemine damga vurdu. Akif Yaman'ın özel haberinde yer alan bilgilere göre başarılı şarkıcı, ilk bebeğini bekliyor.

Haberde, Ece Seçkin'in yaklaşık 3,5 aylık hamile olduğu belirtilirken, hamileliğin mevcut döneminde doktorunun uçak yolculuğunu riskli değerlendirdiği ve bu nedenle ünlü sanatçıya bir süre uçuş yasağı koyduğu aktarıldı.

Şu ana kadar Ece Seçkin cephesinden ya da eşi Çağrı Terlemez'den söz konusu iddiaları doğrulayan veya yalanlayan resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle kamuoyuna yansıyan bilgiler yalnızca söz konusu haberde yer alan iddialarla sınırlı bulunuyor.

Ece Seçkin'in hamilelik iddiası sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, hayranları ünlü çiftten gelecek olası açıklamayı merakla bekliyor.

ECE SEÇKİN KAÇ YAŞINDA?

Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Buna göre başarılı pop şarkıcısı 34 yaşındadır.

Müzik eğitimine küçük yaşlarda başlayan Seçkin, piyano ve bale eğitimi aldıktan sonra profesyonel müzik kariyerine yöneldi. Özellikle 2010'lu yılların ortalarından itibaren yayımladığı pop şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, kısa sürede Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden biri haline geldi.

Güçlü sahne enerjisi, dinamik performansları ve dikkat çeken sahne tarzıyla tanınan Ece Seçkin; kariyeri boyunca birçok hit parçaya imza atarak dijital platformlarda milyonlarca dinlenme elde etti.

ECE SEÇKİN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Ece Seçkin, uzun yıllar birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılının Eylül ayında evlendi.

Çiftin ilişkisi 2015 yılında başlamış, yaklaşık altı yıllık birlikteliğin ardından nikâh masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez, özel hayatlarını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.