Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından "Ece Naz Macit neden öldü, kim öldürdü?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başladı. Ece Naz Macit'in ölümüne ilişkin soruşturmanın ayrıntıları, olayın nasıl gerçekleştiği ve yetkililer tarafından paylaşılan resmi açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte Ece Naz Macit hakkında merak edilenler ve soruşturmadaki son durum.

ECE NAZ MACİT NEDEN ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde misafir olarak gittiği evde silahla vurularak yaşamını yitiren 18 yaşındaki Ece Naz Macit'in ölümü Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayın ardından "Ece Naz Macit neden öldü, kim öldürdü?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alırken, soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

ECE NAZ MACİT OLAYI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, 29 Haziran'da Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ece Naz Macit, ziyaret amacıyla bir arkadaşının evine gitti. Bir süre sonra evden yükselen silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ECE NAZ MACİT NEDEN ÖLDÜ?

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Ece Naz Macit, evde bulunduğu sırada silahla vurularak yaşamını yitirdi. Annesi Döne Macit, kızının olay sırasında kahvaltı hazırladığını ve patates kızartırken sırtından vurulduğunu ifade etti. Olayın kesin nedeni ve silahın hangi koşullarda ateşlendiği ise yürütülen adli soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

ECE NAZ MACİT'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Olayın ardından evde bulunan S.C.G., Y.O. ve A.A. isimli üç şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "kasten öldürme" ile "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin yargı süreci devam ederken, ölümden kimin hukuki olarak sorumlu olduğuna mahkeme karar verecek.

ANNEDEN ADALET ÇAĞRISI

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan anne Döne Macit, faillerin en ağır cezayı almasını istedi. Kızının kimseye zarar vermeyen, iyi niyetli bir genç olduğunu belirten anne Macit, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini talep etti.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Acılı anne, sosyal medyada yapılan asılsız yorumların kendisini derinden üzdüğünü belirterek, kızı hakkında gerçek dışı paylaşımlar yapılmamasını istedi. Ece Naz Macit'in arkadaşlarına güvenerek misafirliğe gittiğini ifade eden anne, kamuoyundan yalnızca adalet beklediklerini söyledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ece Naz Macit'in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için deliller incelenirken, tutuklanan üç şüpheli hakkında yürütülen yargı sürecinin ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor. Savcılık tarafından hazırlanacak iddianamenin ardından davanın kapsamı ve olayın tüm yönleri mahkeme sürecinde netlik kazanacak.