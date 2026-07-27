Ece Erken özel abonelik sistemini kullanıyor mu? Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabında kullandığı özel abonelik sistemi hakkında yapılan eleştiriler ve merak edilen sorulara yayımladığı video ile açıklık getirdi. Tatil yaptığı Capri Adası'ndan takipçilerine seslenen Erken, özel abonelik özelliğini aylar önce aktif ettiğini belirtti. Ünlü sunucu, bu sistemi müstehcen içerik paylaşımı amacıyla kullanmadığını ifade ederken, özel anlarını yalnızca belirli bir takipçi grubuyla paylaşacağını söyledi. Peki, Ece Erken özel abonelik sistemini kullanıyor mu? Ece Erken özel abonelik eleştirilerine ne yanıt verdi? Detaylar...

ECE ERKEN ÖZEL ABONELİK SİSTEMİNİ KULLANIYOR MU?

Ece Erken, sosyal medya hesabında yayımladığı videoda özel abonelik sistemini kullandığını açıkladı.

Erken, özel abonelik özelliğini aylar önce aktif ettiğini belirterek bu kararı kötü niyetli kişilerden korunmak amacıyla aldığını ifade etti.

Videoda, kendisini takip eden herkesin iyi niyetli olmadığını söyleyen Erken, bazı kişilerin yalnızca merak ya da "stalklamak" amacıyla hesabını takip ettiğini dile getirdi.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes iyi niyetle bakmıyor."

Ece Erken ayrıca, "Victoria's Secret kadınına nazar değmiyor da bana mı değecek? Ben nazara inanmıyorum ama benim yıldızım düşük." sözleriyle kötü gözle bakılmasını ve kötü temennilerde bulunulmasını istemediği için bu sistemi kurduğunu söyledi.

Ünlü sunucu, özel aboneleri arasında komşularının ve çok sayıda kadın takipçisinin de bulunduğunu belirtti.

ECE ERKEN ÖZEL ABONELİK ELEŞTİRİLERİNE NE YANIT VERDİ?

Ece Erken, özel abonelik sistemini müstehcen içerik paylaşmak amacıyla kullanmadığını vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben zaten bikinili görüntümü ortada paylaşan bir kadınım, denize neyle gireceksiniz?"

Erken, özel abonelik sistemini bikinili görüntüler paylaşmak amacıyla açmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sonradan bikinimi paylaşıp da özel abone açan veya özel abonelik sistemini o şekilde kullanan bir kadın değilim."

Ünlü sunucu, şu anda bulunduğu Capri Adası'nda gün içinde gezeceği özel koyları ve özel anlarını yalnızca "kötü şeyler düşünmeyeceğinden emin olduğu" özel aboneleriyle paylaşacağını açıkladı.