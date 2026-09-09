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Ece Bayrak kimdir? Burak Çelik'in eşi Ece Bayrak kaç yaşında, nereli, eski eşi kim?

Ece Bayrak kimdir? Burak Çelik'in eşi Ece Bayrak kaç yaşında, nereli, eski eşi kim?
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Oyuncu Burak Çelik’in eşi Ece Bayrak, özel hayatının yanı sıra oyuncu menajerliği alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Bayrak hakkında en çok merak edilenler arasında yaşı, nereli olduğu, mesleği ve önceki evliliğine ilişkin bilgiler yer alıyor. Peki, Ece Bayrak kimdir? Burak Çelik'in eşi Ece Bayrak kaç yaşında, nereli, eski eşi kim? Detaylar...

Burak Çelik ile evliliğinin ardından magazin gündeminde daha fazla yer alan Ece Bayrak'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Oyuncu menajerliği yapan Bayrak'ın özellikle mesleği, özel hayatı ve geçmişteki evliliği araştırılıyor. Peki, Ece Bayrak kimdir? Burak Çelik'in eşi Ece Bayrak kaç yaşında, nereli, eski eşi kim? Detaylar...

BURAK ÇELİK'İN EŞİ ECE BAYRAK KİMDİR?

Oyuncu Burak Çelik ile evliliğinin ardından magazin gündeminde daha fazla yer almaya başlayan Ece Bayrak, mesleği ve kariyeriyle de merak edilen isimler arasında bulunuyor. Oyuncu menajerliği ve cast danışmanlığı alanında çalışan Ece Bayrak, uzun yıllardır televizyon, sinema ve reklam projelerinde görev alıyor.

Ece Bayrak, profesyonel kariyerinde Sıla Türkoğlu, Cemre Baysel, Hazal Subaşı, İlayda Alişan ve Aytaç Şaşmaz gibi oyuncularla yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Bayrak'ın Instagram hesabı da dikkat çekiyor.

Burak Çelik ile Ece Bayrak, 26 Aralık 2024'te Karadağ'da evlendi. Çiftin evlilik haberinin ardından Ece Bayrak'ın mesleği, kariyeri ve özel hayatı daha fazla araştırılmaya başlandı.

ECE BAYRAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ece Bayrak'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konusunda kamuya açık güvenilir kaynaklarda net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle Ece Bayrak'ın doğum tarihi, doğum yeri veya yaşı hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.

ECE BAYRAK'IN ESKİ EŞİ KİM?

Ece Bayrak'ın önceki evliliğiyle ilgili bazı haberlerde eski eşinin Akif Bölükbaş olduğu ve bu evlilikten Ecem adında bir kızının bulunduğu bilgisi yer almaktadır. Ancak bu konuda kamuoyuna yansımış kapsamlı ve doğrudan bir aile açıklaması bulunmadığından, söz konusu bilgi yalnızca basında yer alan iddia ve aktarımlar çerçevesinde değerlendirilmelidir.

ECE BAYRAK VE BURAK ÇELİK NE ZAMAN EVLENDİ?

Ece Bayrak ve oyuncu Burak Çelik, 26 Aralık 2024 tarihinde Karadağ'da evlendi. Çiftin nikahı, Karadağ'da gerçekleşti ve evlilik haberi Burak Çelik'in sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.

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