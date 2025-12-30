Ebu Ubeyde kimdir, gerçek adı nedir? Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde öldü mü, neden öldü?

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın yaklaşık yirmi yıldır askeri sözcülüğünü yürüten ve kırmızı kefiyesiyle tanınan Ebu Ubeyde hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Hamas'ın askeri kanadı, 29 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı video mesajıyla Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu resmen duyurdu. Peki, Ebu Ubeyde kimdir? Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...

EBU UBEYDE KİMDİR?

Ebu Ubeyde, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın askeri sözcüsü olarak ilk kez 2004 yılında kamuoyunun karşısına çıktı. Resmî olarak sözcülük görevine ise 2005 yılında, İsrail'in Gazze'den çekilmesinin ardından atandı. Yaklaşık yirmi yıl boyunca Kassam Tugayları'nın askeri açıklamalarını yapan isim olarak görev yaptı.

Gerçek kimliği, güvenlik gerekçeleriyle uzun yıllar gizli tutuldu. Ebu Ubeyde, kamuoyuna yaptığı tüm açıklamalarda yüzünü kapatan kırmızı bir kefiye ile yer aldı.

"Ebu Ubeyde" ismi, İslam tarihinde önemli bir komutan olan Ebu Ubeyde bin Cerrah'a atıfta bulunan bir takma ad olarak biliniyor.

KASSAM TUGAYLARI SÖZCÜSÜ EBU UBEYDE ÖLDÜ MÜ?

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 29 Aralık 2025 tarihinde, Gazze saatiyle 16:59'da yayımladığı resmî bir video mesajıyla Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu doğruladı.

Videoda, kendisini Kassam Tugayları'nın yeni askeri sözcüsü olarak tanıtan kişi, Ebu Ubeyde'ye hitap ederek onun Filistin halkı ve direniş açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Açıklama ile birlikte Ebu Ubeyde'nin şehadet haberi kamuoyuna resmen duyurulmuş oldu.

Aynı video mesajında, Ebu Ubeyde'nin gerçek kimliği de ilk kez açıklandı.

EBU UBEYDE NEDEN ÖLDÜ?

Kassam Tugayları tarafından yapılan resmî açıklamada, Ebu Ubeyde'nin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Yayımlanan video mesajı ve yapılan duyurularda, Ebu Ubeyde'nin nasıl ya da hangi koşullarda hayatını kaybettiğine dair ek bilgi paylaşılmadı. Açıklamalar, şehadet haberinin doğrulanması ve kimlik bilgisinin kamuoyuna açıklanmasıyla sınırlı tutuldu.

GERÇEK KİMLİĞİ İLK KEZ AÇIKLANDI

Resmî açıklamaya göre, Ebu Ubeyde'nin hakiki ismi ve künyesi:

Şehit Komutan Huzeyfe Semir Abdullah el-Kehlût olarak duyuruldu. Bu açıklamayla birlikte, Ebu Ubeyde'nin yüzünün açık olduğu bir fotoğraf da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.