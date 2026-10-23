Ebru Şallı oğlu Pars neden öldü? Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın babası kim?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ebru Şallı'nın oğlu Pars, lenfoma tedavisi gördüğü dönemde yaşamını yitirmesiyle gündeme geldi. Yaklaşık iki yıl boyunca hastalıkla mücadele eden Pars'ın yaşamı, hastalığı ve vefatına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Ebru Şallı'nın oğlu Pars kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

EBRU ŞALLI OĞLU PARS KİMDİR?

Pars, eski model Ebru Şallı ile iş insanı Harun Tan'ın oğludur. Henüz 9 yaşındayken lenfoma tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitiren Pars, hastalığıyla mücadelesiyle gündeme geldi.

Ebru Şallı, 2019 yılında katıldığı bir televizyon programında oğlunun lenfoma hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı. Şallı, o dönemde Pars'ın yaklaşık bir yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini belirtmişti.

EBRU ŞALLI OĞLU PARS NEDEN ÖLDÜ?

Ebru Şallı'nın oğlu Pars, bir süredir tedavi gördüğü lenfoma hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaklaşık iki yıl boyunca lenfoma tedavisi gören Pars, hastalığı nedeniyle 9 yaşında hayatını kaybetti.

Ebru Şallı, 2019 yılında yaptığı açıklamada oğlunun bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğünü ve hastalıkla mücadele ettiğini ifade etmişti. Pars'ın vefatına ilişkin verilen bilgilerde, ölüm nedeni olarak lenfoma hastalığı belirtildi.

PARS NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz nisan ayında yaşamını yitirdi. Bir süredir lenfoma tedavisi gören Pars'ın vefatı, hastalıkla mücadelesinin ardından gerçekleşti.

Şallı, 2019 yılında katıldığı televizyon programında oğlunun yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Pars'ın hastalıkla mücadelesinin yaklaşık iki yıl sürdüğü belirtildi.

EBRU ŞALLI OĞLU PARS'IN BABASI KİM?

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın babası, iş insanı Harun Tan'dır. Pars, Ebru Şallı ile Harun Tan'ın evliliğinden dünyaya geldi.

BONUS BİLGİ!

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma, lenf sistemini etkileyen bir kanser türüdür. Lenfoma gelişme riskini artırabilecek etkenler arasında genetik faktörler, bağışıklık sisteminin baskılanması, bazı enfeksiyonlar, çevresel etkenler, kimyasal ve fiziksel ajanlar, radyasyon ve bazı bağışıklık sistemi hastalıkları yer alabilir.