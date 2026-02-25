Ebru Koyuncu bulundu mu? SON DAKİKA! Ebru Koyuncu cinayetini kim işledi, nasıl öldürüldü?

2009 yılında kaybolan ve o dönem 17 yaşında olan Ebru Koyuncu dosyasında yıllar sonra çarpıcı bir gelişme yaşandı. Manisa'daki soruşturma yeniden alevlendi, eski eniştenin itirafı ve tarif ettiği bölgede yapılan kazı kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EBRU KOYUNCU NE ZAMANDAN BERİ KAYIPTI?

Ebru Koyuncu, 2009 yılı Aralık ayından bu yana kayıptı. Annesi Münevver Koyuncu, 1 Ekim 2025'te jandarmaya başvurarak kızından 2009 Aralık ayından beri haber alamadığını bildirdi. O dönem 17 yaşında olan Ebru Koyuncu'nun dosyası bu başvurunun ardından yeniden açıldı.

EBRU KOYUNCU CİNAYETİNİ KİM İŞLEDİ?

Ebru Koyuncu'nun eski eniştesi Ufuk Köse, sorgu sırasında cinayeti işlediğini itiraf etti. Köse, cesedin yerini gösterebileceğini söyledi.

EBRU KOYUNCU OLAYI NEDİR?

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Ebru Koyuncu, 2009 Aralık ayında ortadan kayboldu. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Koyuncu'nun eski eniştesi Ufuk Köse ile yaklaşık 3 yıl süren bir ilişki yaşadığı ve hamileliğinin ortaya çıkmasının ardından kaybolduğu belirlendi.

Aile içi cinayet ihtimali üzerinde durulan soruşturmada gizlilik kararı alındı. Tanık beyanları ve saha çalışmaları sonucunda; abla F.K., eski enişte Ufuk Köse ile üvey kardeşler M.K. ve A.K.'nin olaya karışmış olabileceği yönünde şüphe oluştu. 23 Şubat'ta Kars'ın Kağızman ilçesi, İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve şüpheliler gözaltına alındı.

EBRU KOYUNCU DOSYASINDA SON DURUM NEDİR?

24 Şubat 2026'da Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Şehzadeler İlçe Jandarma ve İzmir Kemalpaşa İlçe Jandarma ekipleri ile Kemalpaşa Olay Yeri İnceleme Timi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ne gitti.

Ufuk Köse'nin tarif ettiği bahçede başlatılan kazı çalışmasında, Ebru Koyuncu'ya ait olduğu değerlendirilen kafatası ve çok sayıda kemik parçası bulundu. Kemikler kesin kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere muhafaza altına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.