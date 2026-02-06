Gece yarısı düzenlenen operasyonlarla sosyal medya fenomenleri Taha Özer ve Simge Barankoğlu'nun ardından, yetişkin içerik üreticileri Ebru Arman ve Heves Güzel de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Ebru Arman kimdir? "Naz Fraoula" olarak tanınan Ebru Arman neden gözaltına alındı? Detaylar...

EBRU ARMAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen son operasyonlarda, "Naz Fraoula" olarak tanınan yetişkin içerik üreticisi Ebru Arman gözaltına alındı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerini kapsayacak şekilde genişletildiği öğrenildi. Aynı dosya kapsamında yetişkin içerik üreticisi Heves Güzel'in de gözaltına alındığı bildirildi. Yetkili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, operasyonlar soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla sürdürülürken, Ebru Arman'ın gözaltına alınmasına ilişkin adli sürecin devam ettiği ve soruşturma kapsamında değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi.

EBRU ARMAN KİMDİR?

"Naz Fraoula" ismiyle dijital dünyada tanınan Ebru Arman, sosyal medya üzerinden ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış bir içerik üreticisidir. Özellikle moda, güzellik ve kişisel bakım temalı paylaşımlarıyla öne çıkan Arman, Instagram'da @fraoulaa00 kullanıcı adıyla yer almakta ve yaklaşık 377 bin takipçiye sahiptir.

Dijital İçerik Kariyerinin Başlangıcı

Ebru Arman, dijital içerik üretimine estetik odaklı paylaşımlarla adım attı. Zamanla makyaj rutinleri, cilt bakımı önerileri ve alışveriş videoları ile kendi izleyici kitlesini oluşturdu. Takipçileriyle kurduğu samimi iletişim ve sade anlatım dili, özellikle genç kadınlar arasında hızla popülerleşmesini sağladı.

"FRAOULA" MARKA KİMLİĞİNİN OLUŞUMU

Arman'ın içeriklerinde sıkça kullandığı "Fraoula" (çilek) teması, zamanla onun dijital kimliğinin ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Renk paleti, görsel estetik ve içerik dili bu tema etrafında şekillendi. Bu yaklaşım, onu yalnızca bir içerik üreticisi değil, aynı zamanda kişisel marka inşa eden bir dijital figür hâline getirdi.