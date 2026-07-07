Ebrar Karakurt neden yok, nerede, Ebrar Karakurt yok mu, sakat mı, cezalı mı, milli takımı bıraktı mı, milli takıma çağrılmadı mı?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli oyuncularından Ebrar Karakurt'un son maç kadrosunda bulunmaması, sporseverler arasında soru işaretlerine neden oldu. Filenin Sultanları'nı yakından takip eden taraftarlar, "Ebrar Karakurt neden yok?", "Sakatlığı mı var?", "Cezalı mı?" ve "Milli takım kadrosuna neden alınmadı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ebrar Karakurt'un milli takım durumuyla ilgili son gelişmeler ve resmi açıklamalar.

EBRAR KARAKURT NEDEN YOK?

Filenin Sultanları'nın yıldız pasör çaprazı Ebrar Karakurt'un Voleybol Milletler Ligi kadrosunda yer almaması, voleybolseverlerin gündemindeki en önemli konular arasında bulunuyor. Japonya etabı kadrosunda ismini göremeyen taraftarlar, "Ebrar Karakurt neden yok?", "Sakat mı?", "Milli takıma çağrılmadı mı?" ve "Ne zaman dönecek?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Ebrar Karakurt'un son sağlık durumu ve kadroda yer almama nedenine ilişkin detaylar.

EBRAR KARAKURT NEDEN YOK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Ebrar Karakurt, yaşadığı sakatlık nedeniyle Voleybol Milletler Ligi'nde forma giyemiyor. Daha önce organizasyonun ikinci hafta maçlarını da kaçıran milli voleybolcu, açıklanan Japonya etabı kadrosuna da dahil edilmedi.

Teknik ve sağlık ekibinin ortak değerlendirmesi doğrultusunda tedavi sürecine odaklanan Karakurt'un tam olarak iyileşmeden yeniden sahalara dönmemesi hedefleniyor.

EBRAR KARAKURT SAKAT MI?

Evet. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 12 Haziran 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamaya göre Ebrar Karakurt, bel ve kalça bölgesinde artan ağrılar nedeniyle kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirildi.

Yapılan klinik değerlendirmeler ve görüntüleme sonuçlarında milli voleybolcunun sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edildiği açıklandı.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Federasyonun açıklamasına göre Ebrar Karakurt'un tedavisine milli takım sağlık ekibi tarafından başlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta arasında sürmesinin beklendiği bildirildi.

Bu nedenle milli voleybolcu, Japonya etabındaki karşılaşmalarda da kadroda yer almadı.

EBRAR KARAKURT MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI MI?

Ebrar Karakurt'un kadroda bulunmama nedeni teknik tercih, ceza veya kadro dışı bırakılma kararı değil. Milli oyuncu, devam eden sakatlığı ve tedavi süreci nedeniyle Japonya etabı kadrosuna alınmadı.

Sağlık ekibinin onay vermesinin ardından Ebrar Karakurt'un yeniden milli takım formasını giymesi bekleniyor. Taraftarlar ise yıldız oyuncunun tam olarak iyileşerek sezonun kritik bölümünde Filenin Sultanları'na yeniden katkı sağlamasını umut ediyor.