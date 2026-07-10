EBA'dan LGS sonucuna nasıl bakılır, LGS puanına nereden bakılır, LGS sonucu nasıl öğrenilir?

Lgs sonuçlarının bugün açıklanacak olmasıyla birlikte sonuç sorgulama işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca öğrenci, "EBA'dan LGS sonucuna nasıl bakılır?", "LGS puanına nereden bakılır?" ve "LGS sonucu nasıl öğrenilir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 2026 LGS sonuçları hangi platform üzerinden görüntülenecek ve puan sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte adım adım LGS sonuç sorgulama ekranına ilişkin bilgiler...

LGS SONUÇLARI EBA ÜZERİNDEN Mİ AÇIKLANACAK?

LGS sonuçlarının bugün açıklanacak olmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, sonuçların hangi platform üzerinden görüntüleneceğini araştırıyor. Özellikle "LGS sonuçları EBA'dan mı açıklanacak?" sorusu arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak LGS sonuçlarına öncelikli olarak MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişilebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve istenen bilgileri girerek sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.

EBA'DAN LGS SONUCU GÖRÜNTÜLENEBİLİR Mİ?

İnternette LGS sonuçlarının yalnızca EBA üzerinden açıklanacağı yönünde çeşitli iddialar yer alsa da, sonuçlar sadece EBA üzerinden yayımlanmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçları öncelikle resmi sonuç sistemi üzerinden erişime açacak. Sonuçların yayımlanmasının ardından öğrenciler, EBA platformu üzerinden de LGS sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.

LGS SONUÇ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

LGS sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak sınav puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek. Sonuç belgeleri dijital ortamda sunulacak olup, adaylara basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. EBA üzerinden yapılacak görüntüleme işlemi ise sonuçların MEB sisteminde yayımlanmasının ardından mümkün olacak.