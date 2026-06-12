e-Devlet'ten kira sözleşmesi yapılıyor mu? e-Devlet'in yeni 2 özelliği nedir?

Dijital dönüşüm kapsamında hizmet yelpazesini genişleten e-Devlet Kapısı, vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmesine olanak sağlıyor. Son dönemde gündeme gelen kira sözleşmesi hizmeti ve sisteme eklenen yeni uygulamalar, milyonlarca kullanıcının araştırdığı konular arasında yer aldı. e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi nasıl yapılır? e-Devlet'in yeni özellikleri neler? Tüm ayrıntılar haberimizde...

E-DEVLET'E GELEN 2 YENİ ÖZELLİK NEDİR?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren e-kira sözleşmesi uygulamasında yeni bir dönem başladı. e-Devlet üzerinden hazırlanan kira sözleşmelerinde yaşanan yazım, rakam ve bilgi hatalarının düzeltilmesine imkan tanıyan yeni özellik devreye alınırken, sözleşme bilgilerinin güncellenmesine yönelik önemli bir düzenleme de hayata geçirildi.

Gayrimenkul sektöründe kayıt dışılığı önlemek, işlemleri daha hızlı, şeffaf ve güvenli hale getirmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Devlet e-Kira Sözleşmesi uygulamasında yeni bir döneme girildi. Vatandaşlardan ve sektör temsilcilerinden gelen yoğun talepler doğrultusunda, dijital kira sözleşmesi sisteminde devrim niteliğinde iki yeni fonksiyon kullanıma sunuldu.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, sistemin gelişim sürecini hatırlatarak, e-Kira sözleşmelerinin 4 Kasım 2024 itibarıyla vatandaşların, 9 Mayıs 2025 itibarıyla da emlak danışmanları ile yetkili kişilerin erişimine açıldığını belirtti. Akçam, sistemin geldiği son noktada 3'üncü fazın detaylarını paylaştı.

MADDİ HATALAR İÇİN 15 GÜNLÜK "HATA DÜZELT" SÜRESİ

Sistem üzerinden hazırlanan ve resmiyet kazanan sözleşmelerde yapılan anlık dalgınlıklar ya da yanlış veri girişleri artık sorun olmaktan çıkıyor. Yeni eklenen "Hata Düzelt" fonksiyonuna ilişkin bilgi veren TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam şunları söyledi: "Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından geçen 15 günlük süre içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar kolayca giderilebilecek. Vatandaşlarımızın bu yöndeki yoğun talepleri sistemin çok daha esnek ve kullanışlı olmasını sağladı."

KİRA BEDELİ VE BİLGİLER SÜREKLİ GÜNCELLENEBİLECEK

Sisteme kazandırılan bir diğer kritik yenilik ise "Güncelle" fonksiyonu oldu. Bu buton sayesinde sözleşmede yer alan tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödemeye ilişkin detaylar sözleşme dönemi boyunca güncel tutulabilecek. Güncelleme işlemlerinin, barkodlu belgenin oluşturulmasını takip eden 15'inci günden itibaren sözleşme süresi boyunca gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Akçam, güncelleme sonrasında oluşturulan yeni belgenin, ana sözleşmeye bağlı bir "ek protokol" olarak sistemde düzenleneceğini aktardı.

ONAYLANMAYAN TALEPLERDE ESKİ SÖZLEŞME GEÇERLİ

Sistemdeki güvenlik duvarının da altını çizen Akçam, tek taraflı mağduriyetlerin önüne geçildiğini belirtti. Karşı tarafça (ev sahibi ya da kiracı tarafından) sistem üzerinden onaylanmayan güncelleme taleplerinde, mevcut ana sözleşmenin yasal geçerliliğini aynen korumaya devam edeceğine işaret edildi.

YAKINDA ZORUNLU OLACAK: SEKTÖRE ÖZEL EĞİTİM GELİYOR

Emlak danışmanlarının uygulamaya entegrasyon sürecinde herhangi bir sorun yaşamadığını ifade eden Hakan Akçam, e-Kira sözleşmesinin geleceğine dair çok önemli bir uyarıda bulundu. Uygulamanın yakın bir zamanda tüm gayrimenkul sektörü için zorunlu hale geleceğini açıklayan Akçam, "Uygulamanın daha da sorunsuz ilerlemesi için sektör temsilcilerimize Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca kapsamlı bir eğitim verilecek. Zorunlu olacak bu uygulamanın tüm ince detayları uzmanlar tarafından meslektaşlarımıza aktarılacak" diyerek sözlerini tamamladı.