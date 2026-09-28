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e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 28 Eylül e-Devlet ne zaman düzelecek?

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e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 28 Eylül e-Devlet ne zaman düzelecek?
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e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak isteyen bazı kullanıcıların yaşadığı belirtilen erişim problemleri, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü araştırılıyor. Sisteme bağlanmakta güçlük çeken, sayfaların geç yüklendiğini veya bazı hizmetlere ulaşamadığını belirten vatandaşlar, “e-Devlet çöktü mü?”, “e-Devlet neden açılmıyor?” ve “e-Devlet'te sorun mu var?” sorularına yanıt arıyor.

Yeni haftanın ilk gününde kamu hizmetlerine internet üzerinden ulaşmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet Kapısı'nın güncel çalışma durumunu takip ediyor. Giriş ekranında yaşanan yavaşlama, bağlantı problemleri veya bazı hizmet sayfalarının açılmaması gibi sorunların sistem kaynaklı olup olmadığı merak edilirken, yaşanan problemlerin kullanıcıların internet bağlantısından kaynaklanma ihtimali de araştırılıyor.

E-DEVLET'TE 28 EYLÜL PAZARTESİ ERİŞİM SORUNU MU VAR?

28 Eylül 2026 Pazartesi günü e-Devlet'e erişmek isteyen bazı kullanıcıların giriş ve hizmet sayfalarını görüntüleme konusunda sorun yaşayıp yaşamadığı araştırılıyor. Sisteme giriş ekranının geç açılması, bağlantının kurulamaması veya bazı kamu hizmetlerinin yüklenmemesi, vatandaşların e-Devlet'in çalışma durumunu sorgulamasına neden oluyor.

E-DEVLET'E NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

e-Devlet Kapısı'nda meydana gelebilecek erişim problemlerinin farklı nedenleri bulunabilir. Sistem yoğunluğu, geçici teknik aksaklıklar veya altyapı kaynaklı çalışmalar bazı hizmetlerin kısa süreli olarak yavaşlamasına neden olabilir. Bunun yanında internet bağlantısındaki problemler, tarayıcı kaynaklı hatalar, mobil uygulamadaki teknik sorunlar ve kimlik doğrulama aşamasında yaşanan aksaklıklar da giriş işlemlerini etkileyebilir.

E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

e-Devlet'te yaşandığı belirtilen erişim sorunlarının ne zaman sona ereceği, problemin kaynağına ve kapsamına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle net bir düzelme saati vermek mümkün olmazken, vatandaşlar sistemin yeniden normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmeyi sürdürüyor. Giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar internet bağlantılarını kontrol edebilir, tarayıcıyı veya mobil uygulamayı yeniden başlatabilir ve kısa bir süre sonra yeniden giriş yapmayı deneyebilir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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