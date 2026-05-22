e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 22 Mayıs e-Devlet ne zaman düzelecek?

E-DEVLET 22 MAYIS’TA ERİŞİM SORUNLARIYLA GÜNDEME GELDİ Mİ?

22 Mayıs sabah saatlerinde e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, kısa süreli yavaşlama ve erişim problemleriyle karşılaştı. İşlemlerde yaşanan gecikmeler ve sayfaların geç açılması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, vatandaşlar “e-Devlet çalışmıyor mu?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

E-DEVLET’E NEDEN GİRİLEMEDİ?

Sistem yoğunluğu, planlı bakım çalışmaları ve teknik güncellemeler zaman zaman geçici erişim sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle sabah saatlerinde artan kullanıcı trafiği, girişlerde yavaşlama ve işlem gecikmelerine neden olabiliyor.

TEKNİK VE KULLANICI KAYNAKLI ETKENLER

Sunucu yoğunluğu, internet bağlantı problemleri, kimlik doğrulama süreçlerindeki gecikmeler ve cihaz kaynaklı teknik sorunlar erişimi etkileyebiliyor. Ayrıca tarayıcı önbelleği, uygulama hataları ve VPN kullanımı da giriş problemlerine yol açabiliyor.

E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Bu tür erişim sorunlarının genellikle kısa süre içinde giderildiği biliniyor. 22 Mayıs sabahında yaşanan aksaklığın da gün içinde kademeli olarak düzelmesi ve sistemin yeniden stabil şekilde hizmet vermesi bekleniyor.