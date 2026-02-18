e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 18 Şubat e-Devlet ne zaman düzelecek?

18 Şubat 2026 Çarşamba sabahında e-Devlet Kapısı'na erişim sağlamaya çalışan bazı kullanıcılar, sayfaların yavaş yüklenmesi ve işlemlerin gecikmeli tamamlanması gibi sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Geçici teknik yoğunluk olarak değerlendirilen bu durum, sistemde genel bir arıza olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Vatandaşlar, e-Devlet hizmetlerinin mevcut durumu ve olası resmî açıklamaları yakından takip ediyor. Konuya dair son gelişmeler ve detaylar haberin devamında…

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? (18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA)

18 Şubat 2026 Çarşamba sabah saatlerinde e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, sayfaların yavaş açılması ve işlemlerin gecikmeli tamamlanması gibi kısa süreli sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Bu gelişme, "e-Devlet neden açılmıyor?" sorusunu yeniden gündeme taşırken; platformun mevcut durumu vatandaşlar tarafından yakından izlenmeye başladı.

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLEMİYOR?

e-Devlet sisteminde dönem dönem artan kullanıcı yoğunluğu, geçici performans düşüşlerine yol açabiliyor. Bunun yanı sıra planlı bakım çalışmaları, sistem güncellemeleri veya altyapı iyileştirmeleri sırasında bazı hizmetlerde kısa süreli erişim problemleri yaşanabiliyor. Bu tür teknik süreçler, kullanıcılar tarafından genel bir çökme olarak algılanabiliyor.

TEKNİK VE KULLANICI KAYNAKLI NEDENLER

Sunucu trafiğinin artması, kimlik doğrulama aşamasında yaşanan gecikmeler, internet bağlantısındaki dalgalanmalar ya da tarayıcı kaynaklı problemler erişimi etkileyebiliyor. Ayrıca uygulamanın güncel olmaması, önbellek sorunları ve VPN kullanımı da sisteme girişte yavaşlamaya neden olabiliyor.

E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Önceki benzer durumlarda olduğu gibi, bildirilen aksaklıkların kısa süre içinde giderilmesi bekleniyor. 18 Şubat 2026 Çarşamba sabahı yaşanan erişim problemlerinin de gün içerisinde kademeli olarak normale dönmesi öngörülüyor. Kullanıcıların resmî açıklamaları ve e-Devlet üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri öneriliyor.