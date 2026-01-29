e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 29 Ocak e-Devlet ne zaman düzelecek?

29 Ocak 2026 Perşembe sabah saatlerinde e-Devlet Kapısı'nı kullanmak isteyen bazı vatandaşlar, belirli hizmetlerde geçici yavaşlama ve erişim problemleriyle karşılaştı. Sayfaların geç yüklenmesi ve işlemlerin uzaması, sistemde teknik bir aksaklık olup olmadığına dair soruları yeniden gündeme taşırken; platformun normale dönmesine ilişkin gelişmeler ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

29 Ocak 2026 Perşembe günü e-Devlet Kapısı'na giriş yapan bazı kullanıcılar, belirli hizmetlerde kısa süreli yavaşlama ve bağlantı sorunları yaşadı. Özellikle kimlik doğrulama adımlarında görülen gecikmeler ve bazı sayfaların geç yüklenmesi, "e-Devlet neden erişilemiyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Resmî kurumlardan, e-Devlet sisteminin tamamen devre dışı kaldığına dair bir açıklama yapılmış değil. Kullanıcı geri bildirimleri, yaşanan problemlerin çoğunlukla geçici teknik aksaklıklar veya anlık yoğunluktan kaynaklandığına işaret ediyor. Yetkililerin sistem kontrollerini sürdürdüğü belirtiliyor.

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLEMİYOR?

Hafta içi resmi işlemlerin yoğunlaşmasıyla birlikte aynı anda çok sayıda kullanıcının platforma yönelmesi, zaman zaman geçici yavaşlamalara neden olabiliyor. Ayrıca planlı bakım veya güncelleme çalışmaları sırasında bazı hizmetlerin kısa süreli olarak erişime kapatılması mümkün olabiliyor. Bu durum, kullanıcılar tarafından "çökme" olarak algılanabiliyor.

TEKNİK ALTYAPI VE KULLANICI KAYNAKLI ETKENLER

Sunucu yoğunluğu, kimlik doğrulama aşamasındaki teknik sorunlar ya da internet bağlantısındaki dalgalanmalar erişim problemlerini tetikleyebiliyor. Bunun yanı sıra güncel olmayan uygulamalar, tarayıcı uyumsuzlukları ve VPN kullanımı da işlemlerin yavaşlamasına yol açabiliyor.

E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Önceki benzer durumlar, e-Devlet'te yaşanan erişim sorunlarının genellikle kısa sürede giderildiğini gösteriyor. 29 Ocak Perşembe günü bildirilen aksaklıkların da gün içerisinde kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor. Kullanıcıların, yalnızca resmî açıklamaları ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri öneriliyor.