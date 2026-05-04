Düzce okullar tatil mi, 5 Mayıs Salı Düzce'de okul yok mu, hava yağmurlu mu? (DÜZCE VALİLİĞİ - SAĞANAK YAĞIŞ )?

Düzce'de okul yok mu, 5 Mayıs Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar uyarısı sonrası binlerce öğrenci tatil beklentisine soktu. Düzce Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 5 Mayıs Salı Düzce okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

DÜZCE HAVA DURUMU

Düzce’de 5 Mayıs Salı günü hava koşulları, bahar geçiş döneminin tipik etkilerini göstermeye devam ediyor. Gün içerisinde hafif yağışlı ve yer yer kapalı hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrediyor.

SABAH SAATLERİNDE HAFİF YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Salı sabahı Düzce genelinde hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Özellikle erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların kısa süreli yağışlara karşı hazırlıklı olması öneriliyor. Görüş mesafesi zaman zaman azalabilir.

GÜN ORTASINDA BULUTLU VE SERİN HAVA

Günün ilerleyen saatlerinde yağış etkisini azaltırken, parçalı bulutlu ve serin bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar yaklaşık 13°C seviyelerine kadar çıkacak, ancak güneş yüzünü tam olarak göstermeyecek.

AKŞAM SAATLERİNDE HAVA DAHA STABİL

Akşam saatlerine doğru yağışın tamamen çekilmesi ve havanın daha sakin bir yapıya bürünmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 6°C seviyelerine kadar düşmesi nedeniyle hafif serin bir akşam yaşanabilir.

HAFTA ORTASINA DOĞRU SICAKLIK ARTIYOR

Düzce’de hava durumu sadece Salı günüyle sınırlı kalmıyor. Haftanın devamında sıcaklıklarda belirgin bir artış öngörülüyor:

Çarşamba günü ılık ve daha açık hava

Perşembe günü güneşli ve ısınan atmosfer

Cuma günü ise yazı andıran sıcaklıklar

GENEL DEĞERLENDİRME

5 Mayıs Salı günü Düzce’de yağışlı başlayan, gün içinde sakinleşen bir hava düzeni öne çıkıyor. Hafta ortasından itibaren ise daha stabil ve sıcak bir hava trendi dikkat çekiyor.

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mayıs Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.