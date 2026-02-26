Düzce okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Düzce'de okul yok mu (DÜZCE VALİLİĞİ – KAR TATİLİ)?

27 Şubat Cuma günü Düzce'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Düzce Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Okulların tatil olup olmadığına dair bilgi almak için Düzce Valiliği'nin resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

DÜZCE'DE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE SOĞUK HAVA: 27 ŞUBAT RAPORU

Düzce genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü kış koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehir merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışının hakim olacağı bir gün beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Düzce ve çevre ilçelerde gökyüzü kapalı olacak ve günün büyük bölümünde yağış geçişleri yaşanacak.

• Hava Durumu: Gündüz karla karışık yağmurlu, gece ise çok bulutlu ve dondurucu bir hava hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı 5°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu ayazla birlikte termometreler -2°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gün genelinde yağış olasılığı %60 civarında seyredecek. Yağışlar yüksek kesimlerde (Bolu Dağı ve yaylalar) tamamen kar şeklinde görülecek.

• Rüzgar: Batı-kuzeybatı yönünden saatte 8 mph hızla esecek rüzgar, hissedilen soğuğu daha da kuvvetlendirecek.

• Nem Oranı: Nem oranı gün boyu %85 seviyelerinde seyrederek havayı daha nemli ve soğuk hissettirecek.

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Bolu Dağı Geçişine Dikkat: İstanbul-Ankara güzergahını kullanan sürücülerin, Düzce kesimi ve Bolu Dağı geçişinde beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dikkatli olmaları, araçlarında mutlaka kış ekipmanı bulundurmaları gerekmektedir.

• Gizli Buzlanma ve Don Riski: Gece sıcaklığın sıfırın altına (-2°C) düşecek olması, özellikle sabahın ilk saatlerinde yollarda gizli buzlanma riskini artırmaktadır. Sürücülerin ve yayaların ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması önerilmektedir.

• Tarımsal Faaliyetler: Gece beklenen don olayı nedeniyle fındık bahçeleri ve diğer tarımsal alanlarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı çiftçilerin dikkatli olması hayati önem taşımaktadır.

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.