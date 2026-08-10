Duygu Sarışın kimdir, Duygu Sarışın kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Duygu Sarışın’ın özel hayatı ve biyografisi de hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Duygu Sarışın kaç yaşında, nereli? Duygu Sarışın ne iş yapıyor, hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? İşte Duygu Sarışın’ın hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilen detaylar...

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Duygu Sarışın, 24 Ekim 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına İzmir'de başlayan Sarışın, üniversite eğitiminde önce İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'ne girdi. Oyunculuğa olan ilgisi doğrultusunda eğitimine farklı bir alanda devam eden Sarışın, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk eğitiminin ardından televizyon ve sinema projelerinde yer almaya başlayan Duygu Sarışın, farklı karakterlere hayat vererek kariyerini geliştirdi. Başarılı oyuncu, yer aldığı yapımlarla özellikle dizi izleyicilerinin yakından tanıdığı isimlerden biri haline geldi.

DUYGU SARIŞIN KAÇ YAŞINDA?

24 Ekim 1987 doğumlu olan Duygu Sarışın, 10 Ağustos 2026 itibarıyla 38 yaşındadır. İzmir doğumlu olan oyuncu, eğitim hayatının ardından profesyonel oyunculuk kariyerine yönelmiştir.

DUYGU SARIŞIN NERELİ?

Duygu Sarışın İzmir doğumludur. 24 Ekim 1987'de İzmir'de dünyaya gelen oyuncu, üniversite eğitimini de İzmir'de sürdürdü. İlk olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde eğitim alan Sarışın, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

DUYGU SARIŞIN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Duygu Sarışın, oyunculuk kariyeri boyunca birçok televizyon yapımında rol aldı. İnadına Yaşamak, Güneşi Beklerken, Kaçak Gelinler ve Rengarenk gibi dizilerde oyunculuk performansı sergileyen Sarışın, özellikle İçerde ve Ufak Tefek Cinayetler dizilerindeki rolleriyle öne çıktı.

Sarışın, 2016-2017 yılları arasında yayınlanan İçerde dizisinde Sema karakterini canlandırdı. 2017-2018 döneminde ekranlara gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise Burcu karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

DUYGU SARIŞIN KIN FİLMİNDE HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRDI?

Duygu Sarışın, televizyon projelerinin yanı sıra sinema alanında da rol aldı. Netflix'te yayınlanan Kin filminde Gülendam karakterini canlandıran oyuncu, bu projeyle sinema izleyicisinin de karşısına çıktı.

DUYGU SARIŞIN KIZIL GONCALAR'DA HANGİ ROLDE?

Duygu Sarışın, günümüzde Kızıl Goncalar dizisinde Hande Alkanlı karakterine hayat vermektedir. Oyuncu, dizideki performansıyla kariyerine devam ederken, izleyiciler tarafından da yakından takip edilmektedir.



DUYGU SARIŞIN'IN OYNADIĞI YAPIMLAR

Duygu Sarışın'ın rol aldığı yapımlar arasında İnadına Yaşamak, Güneşi Beklerken, Kaçak Gelinler, Rengarenk, İçerde, Ufak Tefek Cinayetler ve Kin yer almaktadır. Oyuncu, farklı türlerdeki projelerde üstlendiği karakterlerle kariyerini sürdürmektedir.