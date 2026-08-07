Duygu Öksüz neden öldü, Duygu Öksüz kimdir?

Duygu Öksüz’ün ölüm haberinin ardından vatandaşlar, genç isim hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Duygu Öksüz kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?” sorularına yanıt arıyor. Öksüz’ün yaşamı ve ölüm nedenine ilişkin merak edilen ayrıntılar gündemdeki yerini koruyor.

DUYGU ÖKSÜZ NEDEN ÖLDÜ, DUYGU ÖKSÜZ KİMDİR?

Duygu Öksüz’ün vefat haberi, ailesi, meslektaşları ve sevenleri başta olmak üzere Mersin basın camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Uzun yıllar basın ve iletişim alanında görev yapan Duygu Öksüz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinde bulunmasının yanı sıra gazetecilik mesleğine yaptığı katkılarla da tanınıyordu. Peki, Duygu Öksüz neden öldü, kaç yaşındaydı ve kimdir?

DUYGU ÖKSÜZ NEDEN ÖLDÜ?

Duygu Öksüz’ün uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi. 49 yaşındaki Öksüz, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Kemoterapi tedavisi alan Duygu Öksüz’ün yaşamını yitirmesi, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Öksüz’ün hastalığıyla mücadele ettiği dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da gündeme geldi. Kemoterapi sürecine ilişkin yayınladığı videonun altında yaptığı paylaşım, vefatının ardından yeniden hatırlanırken sevenlerini duygulandırdı.

DUYGU ÖKSÜZ KİMDİR?

Duygu Canova Öksüz, basın, iletişim ve gazetecilik alanındaki çalışmalarıyla Mersin’de tanınan isimler arasında yer aldı. Meslek hayatı boyunca basın ve iletişim alanında çeşitli görevler üstlenen Öksüz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini de yürüttü.

Mesleki çalışmalarının yanı sıra Mersin basın camiasıyla olan ilişkileriyle de bilinen Öksüz, meslektaşları tarafından çalışkanlığı, güler yüzlü kişiliği ve mesleğine bağlılığıyla anıldı.

DUYGU ÖKSÜZ KAÇ YAŞINDAYDI?

Duygu Öksüz, 49 yaşında hayatını kaybetti. İki çocuk annesi olan Öksüz’ün vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra uzun yıllar birlikte çalıştığı meslektaşlarını da derinden etkiledi.

DUYGU ÖKSÜZ'ÜN CENAZESİ NE ZAMAN?

Edinilen bilgilere göre Duygu Öksüz için cenaze töreni, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Öksüz’ün cenazesi, öğle namazının ardından Mezitli Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının sonrasında toprağa verilecek.

MESLEKTAŞLARI DUYGU ÖKSÜZ'Ü UNUTMADI

Duygu Öksüz’ün vefatının ardından Mersin basın camiasından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Meslektaşları, Öksüz’ün meslek hayatındaki özverili çalışmalarına ve kişiliğine dikkat çekerek duydukları üzüntüyü paylaştı.

Uzun yıllar basın ve iletişim alanında emek veren Öksüz, geride meslektaşları, ailesi ve sevenleri tarafından güzel anılarla hatırlanacak bir meslek hayatı bıraktı.