Duygu Karabaş kimdir, Hasan Can Kaya ile evleniyor mu? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Duygu Karabaş kaç yaşında, nereli?

Hasan Can Kaya'nın adı son günlerde Duygu Karabaş ile anılırken, çiftin ilişkisinin geleceği ve olası evlilik planları merak konusu oldu. Duygu Karabaş'ın yaşı, memleketi ve sanat dünyasındaki çalışmaları da gündemde öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. İzleyiciler ve hayranlar, çiftin özel hayatıyla ilgili yeni gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DUYGU KARABAŞ KİMDİR?

Duygu Karabaş, son dönemde adı komedyen Hasan Can Kaya ile anılan bir isimdir. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Karabaş, özellikle sanatsal çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır. Instagram hesabı gizli olan Karabaş, paylaşımlarını takipçileriyle sınırlı şekilde paylaşmaktadır.

DUYGU KARABAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Duygu Karabaş, ressamdır. Sanatsal çalışmalarını 'duygusuz_portreler' adlı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmaktadır. Sanat hayatında portre ve resim çalışmaları üzerine yoğunlaşan Karabaş, görsel sanat alanında üretim yapmaktadır.

HASAN CAN KAYA DUYGU KARABAŞ İLE EVLENİYOR MU?

İddialara göre Hasan Can Kaya, Duygu Karabaş ile 29 Mart'ta Ortaköy'de sade bir törenle nişanlanacak. Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çiftin bu özel günü merakla bekleniyor.

HASAN CAN KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989'da İstanbul'da doğmuş, Malatyalı kökenli bir Türk komedyen ve stand-up sanatçısıdır. Lise yıllarında sinema sektörüne adım atmış, setlerde ve senarist olarak çeşitli projelerde çalıştıktan sonra stand-up kariyerine yönelmiştir. 2016 yılında Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak sahne almaya başlamış, 2020'de kendi programı Konuşanlar Talk Show'u yayınlamaya başlamıştır. Program kısa sürede büyük ilgi görmüş, YouTube ve Exxen platformlarında milyonlarca izleyiciye ulaşmıştır. 2025 yılında Konuşanlar, Disney+ platformuna transfer olmuştur.