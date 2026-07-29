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DÜŞEŞ 1: MAFYA SIZINTISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Komedi ve aksiyon türünü bir araya getiren Düşeş 1: Mafya Sızıntısı, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasının ardından filmin çekim yeri, oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle yeniden gündeme geldi. Bilal Kalyoncu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, yanlışlıkla suça karışan iki arkadaşın mafyanın içine sızmasını konu alan eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Peki, Düşeş 1: Mafya Sızıntısı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Düşeş 1: Mafya Sızıntısı filmi oyuncuları kim, konusu ne? İşte filme dair merak edilen tüm detaylar…

DÜŞEŞ 1: MAFYA SIZINTISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Düşeş 1: Mafya Sızıntısı filmi Türkiye'de çekildi. Yapımın çekimlerinin farklı şehir ve mekânlarda gerçekleştirildiği bilinse de yapım ekibi tarafından çekimlerin yapıldığı il veya ilçelerle ilgili ayrıntılı resmi bir açıklama paylaşılmadı.

DÜŞEŞ 1: MAFYA SIZINTISI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film 2022 yılında tamamlandı ve 6 Ocak 2023 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi. Yaklaşık 88 dakikalık süreye sahip olan yapım, daha sonra dijital platformlarda da izleyiciyle buluştu.

DÜŞEŞ 1: MAFYA SIZINTISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin merkezinde Tarkan ve Serkan isimli iki yakın arkadaş yer alıyor. İnternette istemeden bir suça karışan ikili polis tarafından yakalanır. Ceza almamaları için emniyet, onları ünlü mafya lideri Boğa İsmet'in örgütüne gizlice sızdırmaya karar verir.

Ancak beceriksizlikleriyle tanınan Tarkan ve Serkan, girdikleri her ortamı birbirine karıştırır. Mafya üyeleri, polis teşkilatı ve çevrelerindeki herkes, ikilinin peş peşe yaşadığı komik olaylar nedeniyle kendilerini beklenmedik bir kaosun içinde bulur.

DÜŞEŞ 1: MAFYA SIZINTISI FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Hayrettin Karaoğuz (Hayrettin)

• Korhan Herduran

• Ceyda Ateş

• Ufuk Özkan

• Bülent Çolak

• Esma Soysal

• Caner Kurtaran

• Halil Söyletmez

• Doğa Konakoğlu

• Gökhan Güneş

• Zeynep Buse Korkmaz

• Taner Durmaz

DÜŞEŞ 1: MAFYA SIZINTISI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Bilal Kalyoncu üstleniyor. Komedi ve aksiyon ögelerini harmanlayan yapım, iki kafadarın mafya dünyasında yaşadığı absürt olayları mizahi bir dille izleyiciye aktarıyor.