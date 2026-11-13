Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Belçika maçında İzmir'de tribündeydi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Duru Nayman, 12 Kasım 2026 akşamı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nun tribünündeydi. Sahada sevgilisi Arda Güler vardı; A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'yı ağırlıyordu.

Maç Türkiye için iyi başladı ama kötü bitti. Arda Güler 20. dakikada frikikten golü attı. Belçika, 27. dakikada Kevin De Bruyne ve 30. dakikada Charles De Ketelaere'nin golleriyle öne geçti, maçı da 2-1 kazandı.

DURU NAYMAN TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇINI NEREDEN İZLEDİ?

Duru Nayman, Türkiye-Belçika maçını İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nun tribününden izledi. Arda Güler'i daha önce de hem Real Madrid'in hem milli takımın maçlarında tribünden destekledi.

DURU NAYMAN KİMDİR?

Duru Nayman, oyun kurucu pozisyonunda oynayan bir Türk basketbolcu. Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler'in sevgilisi olarak tanınıyor. Boyu 1,70 metre.

DURU NAYMAN KAÇ YAŞINDA?

Duru Nayman 21 yaşında. 1 Şubat 2005'te doğdu.

DURU NAYMAN NERELİ?

Duru Nayman İstanbul doğumlu. Basketbola da İstanbul'da, Fenerbahçe'nin kız basketbol takımında başladı.

DURU NAYMAN HANGİ TAKIMDA OYNADI?

Duru Nayman, Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na geçti. Galatasaray'da 23 numaralı formayla oyun kurucu olarak oynadı.

DURU NAYMAN NEREDE OKUYOR?

Duru Nayman, ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim görüyor.

DURU NAYMAN İLE ARDA GÜLER'İN İLİŞKİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Duru Nayman ile Arda Güler'in ilişkisi, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sırasında duyuldu. Nayman o dönemde milli futbolcuyla birlikte İspanya'ya gitti ve çift, ilişkilerinin bilinmesinden sonra maçlarda sık sık birlikte görüntülendi.