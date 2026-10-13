Dünyanın en yakışıklı erkeği kim oldu, dünyanın en yakışıklı erkeği Dilhan Divrikli kimdir, Dilhan Divrikli kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Dünyanın en yakışıklı erkeği unvanını kazanan Dilhan Divrikli, elde ettiği başarıyla Türkiye’yi gururlandırdı. Adı duyulur duyulmaz büyük ilgi gören genç isim, hayranlarının ve meraklıların odağına yerleşti. Dilhan Divrikli kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve dünyanın en yakışıklı erkeği nasıl seçildi soruları peş peşe gelirken, ünlü ismin hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Dünyanın en yakışıklı erkeği Dilhan Divrikli’ye dair bilinmeyenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MISTER GLOBAL 2026 FİNALİ NONTHABURI’DE YAPILDI

Erkek güzellik yarışmaları arasında önemli bir yere sahip olan Mister Global’in 2026 finali, 10 Ekim tarihinde Tayland’ın Nonthaburi kentinde bulunan MCC Hall’da düzenlendi. Pek çok ülkeden yarışmacının boy gösterdiği organizasyonda jüri, adayları farklı kategorilerde değerlendirdi. Türkiye adına sahneye çıkan Dilhan Divrikli, gösterdiği performansla jürinin beğenisini kazanarak tacın sahibi oldu.

10 GÜNLÜK KAMPIN ARDINDAN FİNALE KALDI

Yarışmacılar, final gecesinden önce yaklaşık 10 gün süren yoğun bir kamp ve değerlendirme sürecinden geçti. Bu süreci başarıyla tamamlayan Divrikli, son üçe kalmayı başardı. Final aşamasında Nijerya’yı temsil eden Bethel Mbamara ve Filipinler’i temsil eden MJ Ordillano ile yarışan Türk model, rakiplerinin önünde yer alarak Mister Global 2026 unvanını elde etti.

DİLHAN DİVRİKLİ KİMDİR?

Dilhan Divrikli, Türkiye’de düzenlenen Top Model of Türkiye 2026 yarışmasında birinci olarak adını duyurdu. Ulusal arenada elde ettiği bu başarının ardından uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan Divrikli, Mister Global 2026'daki zaferiyle kariyerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Dört farklı dil konuştuğu belirtilen genç model, podyumların yanı sıra oyunculuğa da ilgi duyuyor.

DİLHAN DİVRİKLİ NERELİ?

Dilhan Divrikli’nin ailesi aslen Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinden. Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Divrikli, hayatını Belçika’nın başkenti Brüksel’de sürdürüyor. Gurbette büyümesine rağmen Türkiye’yi uluslararası bir yarışmada temsil eden genç model, kazandığı unvanla hem Emirdağlıları hem de tüm Türkiye’yi gururlandırdı.

DİLHAN DİVRİKLİ’NİN MESLEĞİ NE?

Profesyonel olarak modellik yapan Dilhan Divrikli, aynı zamanda oyunculuk alanında da kendini geliştiriyor. Top Model of Türkiye ve Mister Global birinciliklerinin ardından sektörde adından daha sık söz ettirmesi bekleniyor.

DİLHAN DİVRİKLİ KAÇ YAŞINDA?

Mister Global 2026 birincisi Dilhan Divrikli’nin yaşına ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Genç modelin yaşı, merak edilen konuların başında gelmeye devam ediyor.