“Dünya Varmış” filmi oyuncuları ve karakterleri hakkında bilgiler, özellikle filmin yayınlanmasının ardından yoğun ilgi görmeye başladı. Dram ve hikâye örgüsüyle öne çıkan yapım, hem başrol oyuncuları hem de yan karakterleriyle dikkat çekiyor. İşte “Dünya Varmış” filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterlere dair merak edilen tüm detaylar…

Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği Dünya Varmış filmi, dünyanın sonunun geldiği bir senaryoda “otel şeklinde tasarlanmış bir sığınakta” hayatta kalan 1100 kişinin hikayesini anlatıyor.

Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Erkan Can ve Ece Sükan gibi isimlerin yer aldığı yapım, içeride oluşan sınıfsal düzen üzerinden dikkat çekici bir toplumsal eleştiri sunuyor. Sığınakta “kahverengiler” ve “beyazlar” olarak ikiye ayrılan insanlar arasındaki hiyerarşi, filmin ana çatışmasını oluşturuyor.

DÜNYA VARMIŞ FİLMİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ? YÖNETMENDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İzleyicilerin en çok merak ettiği “Dünya Varmış filmi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?” sorusu ise netlik kazandı. Yönetmen Ali Adnan Özgür’ün açıklamalarına göre film herhangi bir gerçek olaya dayanmıyor; tamamen kurmaca bir hikaye üzerinden kurgulanan fantastik-dram türünde bir yapım olarak öne çıkıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen senaryo, günümüzün savaş, eşitsizlik ve toplumsal çöküş kaygılarından ilham alarak izleyiciye güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyor.