Dünya Varmış filmi oyuncuları ve karakterleri!

“Dünya Varmış” filmi oyuncuları ve karakterleri, sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor. Yeni yapım, dikkat çekici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla vizyona girdiği andan itibaren gündem oldu. Filmde yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler, izleyicilerin en çok sorguladığı detaylar arasında bulunuyor.

“Dünya Varmış” filmi oyuncuları ve karakterleri hakkında bilgiler, özellikle filmin yayınlanmasının ardından yoğun ilgi görmeye başladı. Dram ve hikâye örgüsüyle öne çıkan yapım, hem başrol oyuncuları hem de yan karakterleriyle dikkat çekiyor. İşte “Dünya Varmış” filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterlere dair merak edilen tüm detaylar…

DÜNYA VARMIŞ FİLMİNİN KONUSU NE? KIYAMET SONRASI SİSTEM ELEŞTİRİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği Dünya Varmış filmi, dünyanın sonunun geldiği bir senaryoda “otel şeklinde tasarlanmış bir sığınakta” hayatta kalan 1100 kişinin hikayesini anlatıyor. 

Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Erkan Can ve Ece Sükan gibi isimlerin yer aldığı yapım, içeride oluşan sınıfsal düzen üzerinden dikkat çekici bir toplumsal eleştiri sunuyor. Sığınakta “kahverengiler” ve “beyazlar” olarak ikiye ayrılan insanlar arasındaki hiyerarşi, filmin ana çatışmasını oluşturuyor.

DÜNYA VARMIŞ FİLMİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ? YÖNETMENDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İzleyicilerin en çok merak ettiği “Dünya Varmış filmi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?” sorusu ise netlik kazandı. Yönetmen Ali Adnan Özgür’ün açıklamalarına göre film herhangi bir gerçek olaya dayanmıyor; tamamen kurmaca bir hikaye üzerinden kurgulanan fantastik-dram türünde bir yapım olarak öne çıkıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen senaryo, günümüzün savaş, eşitsizlik ve toplumsal çöküş kaygılarından ilham alarak izleyiciye güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyor.

DÜNYA VARMIŞ FİLMİ OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan- Kadim

Melisa Şenolsun - Işık

Sarp Bozkurt - Nuh

Erkan Can - Baba/bilge

Ece Sükan - Cansın

Atilla Olgaç - Sertan

Suzan Kardeş - Müjgan

Ali Sürmeli - Hüseyin

DÜNYA VARMIŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dünya Varmış filminin çekimleri ağırlıklı olarak Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi. Film, özellikle Bodrum’daki doğal ve stüdyo alanlarında kurulan setlerde çekilerek post-apokaliptik “sığınak otel” atmosferi burada oluşturuldu.

Yapım sürecinde Bodrum etabının ardından çekimlerin İstanbul’da da devam ettiği biliniyor.

Kısacası film, hem Bodrum’un farklı mekanlarında hem de İstanbul’da kurulan setlerde çekilerek tamamlandı.

Osman DEMİR
Haberler.com
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum

Özel'den elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü

İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı