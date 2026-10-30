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Dünya tarihinde bugüne dek tamamen yok edilen tek bulaşıcı hastalık hangisidir?

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Dünya tarihinde bugüne dek tamamen yok edilen tek bulaşıcı hastalık hangisidir?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yöneltilen dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde kalmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görerek merak konusu olmaya devam ediyor.

Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor.

DÜNYA TARİHİNDE BUGÜNE DEK TAMAMEN YOK EDİLEN TEK BULAŞICI HASTALIK HANGİSİDİR?

A) El ayak hastalığı

B) Kabakulak hastalığı

C) Çiçek hastalığı

D) Kızamık hastalığı

Cevap: C) Çiçek hastalığı

Çiçek hastalığı, insanlarda görülen bulaşıcı hastalıklar arasında dünya genelinde tamamen yok edilen tek hastalık olarak kabul ediliyor. Yüzyıllar boyunca milyonlarca insanın ölümüne yol açan hastalığa karşı Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde 1967’de küresel bir aşılama kampanyası başlatıldı. Doğal yolla bulaşan son çiçek vakası 1977’de Somali’de görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, 1980 yılında çiçek hastalığının dünyadan tamamen yok edildiğini resmen ilan etti. Çiçek aşısı, İngiliz hekim Edward Jenner’ın 1796’da geliştirdiği yöntemle tarihin ilk aşısı olarak da biliniyor. Şıklarda yer alan kızamık, kabakulak ve el-ayak-ağız hastalığı ise günümüzde hâlâ görülmeye devam ediyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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