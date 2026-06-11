Dünya Kupası'nda Türk hakem var mı?

Dünya futbolunun en prestijli sahnesinde altı konfederasyondan onlarca hakem adalet dağıtırken, Türkiye Merkez Hakem Kurulu ve Türk hakemlik sisteminin uluslararası arenadaki lobisi de spor kamuoyunda masaya yatırılıyor. Millilerimizin gruplarda sergileyeceği performans kadar merak edilen "Dünya Kupası hakem listesinde Türkiye'den kimse var mı?" sorgusu, spor sitelerinin en çok tıklanan başlıkları arasında yer alıyor. Tarihin en geniş katılımlı hakem ekibinin görev yaptığı bu büyük şölende, FIFA'nın resmi atamaları ve Türk hakemlerinin listedeki son durumuna dair çarpıcı gelişmeler haberimizde.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA TÜRK HAKEM VAR MI?

Futbol dünyasının zirvesi olan turnuva için FIFA Hakem Komitesi tarafından açıklanan nihai listede, ne yazık ki Türkiye'den hiçbir hakem yer almadı. Orta hakemlerin yanı sıra yardımcı hakemler ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosunda da Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı bir ismin bulunmaması, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu durum, Türk hakemliğinin uluslararası elit kategorideki lobisi ve son dönemdeki performansı açısından da çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.

DÜNYA KUPASI'NDA DAHA ÖNCE TÜRK HAKEM GÖREVLENDİRİLDİ Mİ?

Türk hakemlik tarihi, geçmiş dönemlerde Dünya Kupası organizasyonlarında çok büyük başarılara imza atmıştır. Bu arenada adalet dağıtan öncü isimler ve görev aldıkları turnuvalar şu şekildedir:

• Doğan Babacan (1974): Dünya Kupası finallerinde görev alan ilk Türk hakemidir. 1974 yılında Batı Almanya'da düzenlenen turnuvada Batı Almanya - Şili maçını yönetmiş ve kupa tarihinin ilk kırmızı kartını Şili'li futbolcu Carlos Caszely'ye göstererek tarihe geçmiştir.

• Cüneyt Çakır (2014 & 2018): Türk hakemliğini uluslararası arenada zirveye taşıyan isim olan Cüneyt Çakır, hem 2014 Brezilya hem de 2018 Rusya Dünya Kupası'nda düdük çalmıştır. Çakır, bu turnuvalarda yarı final maçları da dahil olmak üzere son derece kritik müsabakaları başarıyla yöneterek göğsümüzü kabartmıştır.

SON TURNUVALARDA HAKEMLİKTE DURAKLAMA DÖNEMİ

Cüneyt Çakır ve ekibinin sergilediği istikrarlı grafik, onun kariyerini noktalamasının ardından sekteye uğradı. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Türk hakemlik müessesesi temsilci gönderemeyerek büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Benzer bir tablonun yaşandığı ve genişletilmiş hakem kadrolarına rağmen hiçbir hakemimizin vize alamadığı bu dönem, Türk hakemliğinin uluslararası arenada yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seriyor.

TÜRK HAKEMLERİ AVRUPA SAHNESİNDE NE DURUMDA?

Dünya Kupası'nda yer alamamamıza rağmen, Halil Umut Meler başta olmak üzere FIFA kokartlı hakemlerimiz UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi elit organizasyonlarda kritik maçlarda görev almaya devam ediyor. Spor otoriteleri, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapacağı uzun vadeli yatırımlar ve genç hakemlerin yurt dışı deneyimlerinin artırılmasıyla, bir sonraki turnuvada Türk hakemlerinin yeniden yeşil sahalardaki yerini alacağını öngörüyor.